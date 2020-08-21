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Прибыль банковской системы Украины в июле сократилась на 19,2% - НБУ

21.08.2020 / 17:59
Платежеспособные банки Украины в июле 2020 года получили 4,599 млрд грн чистой прибыли, что на 19,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5,69 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Национального банка Украины (НБУ) 20 августа.

Согласно им, за семь месяцев чистая прибыль банков уменьшилась на 22,7% – до 28,389 млрд грн к соответствующему показателю годом ранее (36,727 млрд грн).

Указывается, что доходы банков за январь-июль увеличились на 5,4% к аналогичному периоду в прошлом году – до 149,109 млрд грн. В том числе результат от переоценки и от операций купли-продажи вырос в 1,8 раза (до 19,293 млрд грн), комиссионные доходы – на 6,8% (до 37,116 млрд грн), тогда как процентные доходы сократились на 2,5% (до 87,458 млрд грн).

Расходы банковской системы за семь месяцев 2020 года составили 120,72 млрд грн, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В частности, отчисления в резервы возросли в три раза (до 19,1 млрд грн), комиссионные расходы – на 26,8% (до 12,753 млрд грн), а процентные – сократились на 9,4% (до 39,406 млрд грн).

Как сообщалось, за первое полугодие 2020 года украинские банки получили 23,79 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. В частности, прибыль банковской системы за январь составила 6,592 млрд грн, за февраль – 9,285 млрд грн, за март – 244 млн грн (на фоне резкого роста объемов отчислений в резервы), за апрель – 9,087 млрд грн, за май – 3,756 млрд грн, а в июне банки получили 5,174 млрд грн убытка.

Источник

прибыль, НБУ, банки
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