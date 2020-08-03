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С начала перемирия на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений "тишины"

03.08.2020 / 14:21
Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе зафиксировали с 00:01 27 июля в целом 225 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в ежедневном отчете №182/2020 СММ ОБСЕ, обнародованном 1 августа.

«СММ зафиксировала 9 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области (по сравнению с одним за предыдущий отчетный период) и 93 нарушения режима прекращения огня в Луганской области (против ни одного за предыдущий отчетный период)», - указывается в документе

Как уточняется, к упомянутым нарушениям относятся: 44 взрыва, 1 неусановленніый пролетевший боеприпас и 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия).

Кроме того, Миссия уточняла сообщение о том, что 27 июля получил ранение житель Марьинки (подконтрольна правительству, 23 км к юго-западу от Донецка).

«28 июля мужчина (30-39 лет) рассказал СММ телефону, что 27 июля около полудня, когда он вместе с матерью работал на своем дворе в Марьинке, он услышал выстрел и звук пули, пролетевшей мимо. Через несколько секунд, когда он пытался спрятаться, он услышал взрыв», - говорится в отчете.

По словам мужчины, медработники ВСУ, которые были дислоцированы неподалеку, отвезли его в медицинское учреждение в Марьинке, откуда машина скорой помощи доставила его в больницу в Курахово.

30 июля медработники в медицинском учреждении в Марьинке рассказали членам патруля Миссии, что 27 июля они оказали первую помощь мужчине с осколочными ранениями левой руки, который был впоследствии доставлен для дальнейшего лечения в больницу в Курахово.

Источник

ОБСЕ, Донбас, нарушение тишины
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