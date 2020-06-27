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Суд решил, что община УПЦ на Ровенщине не нарушала карантин, совершая поминальную службу

27.06.2020 / 12:20
Суд закрыл административное производство в связи с отсутствием правонарушения

Община Украинской Православной Церкви села Ставок выиграла суд по делу о нарушении карантина.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Ровенской епархии в Фейсбук, Костопольский районный суд 25 июля закрыл производство, открытое в отношении иерея Федора Ксендзюка, не выявив состава административного правонарушения.

Костопольский районный суд рассмотрел административное дело, открытое в отношении настоятеля Свято-Николаевской общины УПЦ села Ставок Костопольского района Ровенской области в связи с нарушением карантина.

«События развернулись 28 апреля, люди действительно собрались на богослужение, но не в большом количестве и с соблюдением всех условий карантина: маски, социальная дистанция, Но кто-то из местных активистов ПЦУ решил, что это не так, вызвал полицию, а те составили протокол, по которому нужно было оплатить штраф», - пояснил настоятель общины иерей Федор Ксендзюк.

Верующие УПЦ категорически не согласились с такими действиями правоохранителей, отказались давать им показания, засняли происходящее на видео и обратились к юристам.

В ходе рассмотрения административного дела Костопольский районный суд выявил нарушения со стороны полицейских, которые приехали в тот день в село Ставок по вызову, в частности при составлении ими протокола.

По рассмотрении дела суд закрыл административное производство в связи с отсутствием правонарушения со стороны общины УПЦ, таким образом она не будет выплачивать штраф в размере 17 тысяч гривен.

Источник: Inpress.ua
суд, церковь, Житомирщина
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