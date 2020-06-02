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Аэропорт "Киев" возобновляет рейсы в ЕС уже с 16 июня

02.06.2020 / 14:23
С 16 июня возобновляются рейсы из международного аэропорта "Киев".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на Facebook-странице аэропорта.

О своей готовности восстановить международные рейсы с 16 июня из аэропорта "Киев" сообщили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir, рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания Мотор Сич.

Направления, по которым восстановится авиасообщение уже с 16 июня: Belavia - Минск, LOT - Варшава, WizzAir - Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданьск (Польша).

Следует отметить, что речь идет о заявлении аэропорта, официального подтверждения от авиалиний пока не было.

Согласно постановлению правительства, возобновление рейсов из Киева возможно лишь при условии выполнения эпидемических условий, и на сегодня Киев им не соответствует.

Накануне министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что с 15 июня восстанавливается международное и внутреннее авиасообщение.

Ранее сообщалось, что авиасообщение между Украиной и Австрией может восстановиться после 23 июня. Также Украина начала переговорный процесс с Турцией по восстановлению авиационного сообщения и туристических поездок.

Кипр, с которым идут переговоры об открытии авиасообщения, обязался покрыть все расходы для туристов, если кто-то из них получит положительный результат теста на коронавирус во время отпуска в островном государстве

Источник

аэропорт, ЕС, рейсы
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