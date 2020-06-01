Минэнерго планирует поднять норму потребления газа

Об этом говорится в проекта постановления Кабинета Министров, передает сайт министерства.

По словам Минэнерго, сейчас, субъектами хозяйствования на рынке природного газаесть вопрос о неконтролируемом объеме его потребления.

"Сверх установленные нормы, в частности жителями домохозяйств, где нет установленных индивидуальных приборов учета газа, что в свою очередь приводит к убыткам предприятий", - говорится в сообщении.

Как планируют изменить нормы потребления:

Только газовая плита:

Сейчас: 3,28 кубометра с человека.

По новым предложением:

с апреля по сентябрь — 5,2 кубометра на человека;

с октября по март — 7,6 кубометров на человека;

Только газовая плита, но без горячей воды:

Сейчас: 5,39 кубометров на человека.

По новым предложением:

с апреля по сентябрь — 7,1 кубометра на человека;

с октября по март — 12 кубометров на человека;

Есть газовая плита и газовая колонка:

Сейчас: 10,49 кубометра на человека;

По новым предложением:

с апреля по сентябрь — 16,3 кубометра на человека;

с октября по март — 27 кубометров на человека.

Министерство объясняет, что проблемой является отсутствие 100% коммерческого учета природного газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, и наличие экономически обоснованных норм потребления природного газа.

По словам ведомства "это приводит к бесплатному использованию газа бытовыми потребителями в размере 2,6 млрд грн на год".

Источник