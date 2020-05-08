На Запорожье верующие УПЦ установили поклонные кресты

В Запорожской области в селе Терновка прихожане храма УПЦ в честь святого пророка Ильи изготовили дубовые поклонные кресты.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, после службы, прихожане и воспитанники воскресной школы стали участниками чина освящения поклонных крестов.

Освятил кресты протоиерей Алексий Растворов.

«Первый крест на земле нашего Отечества поставил в І-м веке апостол Андрей Первозванный. С тех времен зародилась эта традиция в разные времена для того, чтобы ограждать селение от моровой язвы, холеры, чумы. Иногда ставили при дорогах, чтобы люди могли взирать на Животворящий Крест как на главное знамение Православной Церкви, освященное самим Христом. […]Кресты находятся между двух транспортных магистралей: железной дорогой и автотрассой, возле леса.

Молитвенно взываем, чтобы Господь хранил всех путников. […] Пусть Животворящий Крест всех благословит. Хранит лес от пожаров», - сказал священник.