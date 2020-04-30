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Насельник Почаевской лавры рассказал о жизни обители в условиях карантина

30.04.2020 / 09:40
Насельник Почаевской лавры рассказал о жизни обители в условиях карантина
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
Иеромонах рассказал о благотворительной деятельности насельников монастыря

В Свято-Успенской Почаевской лавре во время карантина продолжают совершаться все богослужения.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал помощник благочинного  Почаевской лавры иеромонах Никодим (Шамайло) в эфире «Першого Козацького».

«Мы не считаем, что находимся в какой-то блокаде, а наоборот имеем атмосферу особой духовной жизни и возможность совершать усиленные молитвы за нашу Украину и ее народ, который сегодня терпит такие тяжелые испытания», – рассказал иеромонах.

Он отметил, что все насельники монастыря ответственно отнеслись к соблюдению санитарно-гигиенических требований, когда в стране объявили карантин.

«С момента объявления карантина в нашем государстве на всех входах в Лавру и в ее храмы были прикреплены объявления о распоряжении Кабмина Украины о сроках и правилах карантина. При входах в самые храмы оборудованы специальные ящики с антисептиком, защитными масками и одноразовыми перчатками», – рассказал иеромонах Никодим.

Он также рассказал и о благотворительной деятельности насельников монастыря – монахи своими руками сшили тысячи защитных масок, изготовили сотни бутылок с антисептиком, а также закупили защитные костюмы для медиков. Все это передали в Кременецкую администрацию, Почаевскую городскую больницу и на приходы сел, которые находятся неподалеку от Почаева.

«Напоминаем всем жителям нашей страны о необходимости следить и за своим моральным здоровьем. Поддерживайте друг друга. Проявляйте христианскую любовь и взаимоуважение. Избегайте разделений и тех людей, кто эти разделения сеют и нагнетают ненависть в нашем обществе <…>. Бог нас помилует – и эпидемия отойдет, но если посеянная злоба даст свои плоды, то может прийти еще страшнее беда», - сказал он.

Иеромонах Никодим подытожил, что «нам с вами Христос Спаситель завещал любить друг друга так, как Он возлюбил нас. Поэтому мы просим милостивого Бога, чтобы Он простил наши грехи, помиловал наш народ, наделил добром наши сердца и дал нам еще достойно пожить по Его святым Заповедям».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Почаевская лавра
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