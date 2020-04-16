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В Виннице в храмах УПЦ перед пасхальным богослужением верующим раздадут маски

16.04.2020 / 10:54
В Виннице в храмах УПЦ перед пасхальным богослужением верующим раздадут маски
Винницкая епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий поблагодарил фонд за благотворительную помощь

В Виннице в храмах Украинской Православной Церкви перед пасхальным богослужением верующим раздадут маски.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, 15 апреля во все храмы Винницы и в благочиния епархии доставили медицинские маски, которые передал верующим Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покрова Божией Матери.

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий поблагодарил фонд за благотворительную помощь.

Как сообщалось, средства защиты доставлены из Китая, общее количество приобретенных Международным благотворительным фондом Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы трехслойных масок с защитным слоем внутри - 1 млн.

Источник: Inpress.ua
Винница, УПЦ
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