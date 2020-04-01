Махинатор Бахматюк активно «джинсует» и запугивает украинские власти

В украинских СМИ активно распространяется новость, что искусственное доведение до банкротства крупнейшего украинского производителя яиц - агрохолдинга «Авангард» Олега Бахматюка, может стать «невиданной катастрофой для всей аграрной отрасли Украины». Об этом якобы говорится в статье британского аналитического издания PoultryWorld. Автором статьи является российский корреспондент Владислав Воротников (Vladislav Vorotnikov). Будем надеяться, что олигарх не продавал родину россиянину, а заплатил только за нужную информацию в статье, пишет СпецКорр.

Так, автор ссылается на слова самого Олега Бахматюка, его адвоката Татьяны Козаченко и на «источник, которого не назвали».

По словам источника, банкротство «Авангарда» вызовет турбулентность не только в Украине, но и на мировом рынке яиц. Он отметил, что в постсоветский период компания такого масштаба никогда не прекращала свою деятельность.

По нашим данным, в роли неназванного источника выступил, разумеется, сам бизнесмен. Бахматюку остро нужно, что бы все узнали, что иностранцы якобы поддерживают компании бизнесмена и критикуют украинские власти за преследования. Тем более, что такой опыт у него уже имеется.

Осенью прошлого года пресс-служба олигарха заявляла, что международные инвесторы написали обращение к премьер-министру Украины, министру финансов, министру экономики и главе Офиса президента из-за незаконного преследования Национальным антикоррупционным бюро предприятий Бахматюка.

При этом бизнесмен и не скрывал, что это его кредиторы, но умолчал, что все эти иностранные компании переживают не за компании Бахматюка, а за свои инвестиции.

И вот теперь он разгоняет в украинских СМИ новость, что якобы иностранное аналитическое издание обеспокоено ситуацией с «Авангардом». Тогда он говорил, что иностранные компании могут подать на Украину в суд. Теперь же пытается убедить всех причастных, что его компанию искусственно банкротят, чтобы затем незаконно сменить хозяина. Утверждает, что НАБУ не может заниматься его компаниями.

Махинатор забыл добавить, что и НАБУ не занимается его компаниями. НАБУ расследует коррупционную схему, в результате которой НБУ выдал ВиЭйБи Банку 1,2 миллиарда стабилизационного кредита под залог имущества, стоимость которого была завышена в несколько десятков раз.

Кроме этого, некоторые его птицефабрики оказались в залоге у Нацбанка, и регулятор хочет вернуть хоть какие-то деньги путем отчуждения и продажи заложенных активов.

Но Бахматюк во всех делах против него обвиняет НАБУ. И платит за новости в укрСМИ.