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Кличко рассказал, сколько человек вернулись из-за границы в Киев с начала пандемии

01.04.2020 / 15:49
Киевский председатель Виталий Кличко рассказал, что с 11 марта в Киев из-за границы вернулись 37 000 человек.

Об этом шла речь на брифинге городского головы 31 марта

Он сообщил, что в Киеве создали специальный мониторинговый центр для контроля за соблюдением правил самоизоляции.

Прямая речь: "На сегодня центр получил информацию о: 37 000 киевлян, которые пересекли государственную границу с 11 марта этого года, о 435 киевлян, которые являются контактерами с больными, и 107 подтвержденных больных. Часть из которых лечится дома на самоизоляции".

Центр собирает информации от: семейных врачей, Киевского лабораторного центра Минздрава, Государственной пограничной службы, Нацполиции, других служб, от жителей города.

Мэр добавил, что единая база позволит более тщательно контролировать возможные пути распространения вируса: "Центр не только собирает информацию, но и будет контролировать соблюдение режима самоизоляции".

Кличко напомнил также и об ответственности за нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации:

Первое нарушение - штраф в 17 000 грн,
Второе - штраф 34 000 грн,
Третье - уголовная ответственность.

Мэр добавил, что на тех, кто устраивает массовые гулянья, пикники в парках и зонах отдыха, будут составлять протоколы и выписывать штрафы от 1700 до 3400 гривен за нарушение правил благоустройства.

Также он сообщил, что столичные власти обустроили в Киеве две базы для пребывания людей на обсервации: "Там есть все необходимое для временного проживания. Жители города за это не будут платить. Одна из баз - на 200 коек - в Чернобыльской больнице на Лесном массиве".

Напомним: в Украине в целом подтвердили 549 случаев COVID-19 из них 13 случаев – летальные, 8 человек выздоровели.

По состоянию на утро 31 марта в мире с 787 010 случаев заболевания 166 214 человек выздоровели и 37 820 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

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коронавирус, Кличко
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