У Минобразования есть план действий на случай продления карантина до августа

Об этом сообщается 26 марта на сайте МОН.

"Карантин продлен - до 24 апреля обучения точно идет по дистанционной форме. Надеемся на лучшее и что карантин закончится 24 апреля, но мы должны быть готовы к различным вариантам развития событий. Поэтому МОН разработало два сценария, учитывая ситуацию с карантином", - отметила и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Так, первый сценарий предполагает, что карантин завершается до 1 недели июня.

Согласно ему, все ученики, кроме 11-го класса, заканчивают учебный год в конце июня. После карантина для них организуется корректирующее обучение: учитель идентифицирует темы, по которым есть пробелы в знаниях, отчитывает те, которые являются критическими для класса, указывает, какие темы необходимо дополнительно доработать дома.

Выпускники 11-х классов также учатся до конца июня - корректируют пробелы в программе, готовятся к ВНО.

ВНО стартует ориентировочно в последнюю неделю июня и заканчивается ориентировочно в середине июля. Результаты основной сессии ВНО станут известны в конце июля.

Вступительная кампания начнется в начале августа.

Второй сценарий предполагает, что карантин продолжается до начала августа.

Согласно этому сценарию, все ученики, кроме 11-го класса, заканчивают обучение в конце мая и получают соответствующие документы. В 2020-2021 учебном году первый месяц обучения будет корректирующим. Учителя должны будут осуществить срез знаний, идентифицировать темы, по которым есть пробелы, и компенсировать их в течение первого месяца обучения. Сам учебный год 2020-2021 продлится до конца июня.

ВНО для учеников 11-го класса стартует в середине августа и заканчивается к середине сентября.

Вступительная кампания завершится до середины октября, а обучение первых курсов начнется в начале ноября. Обучение остальных курсов начнется с 1 сентября.

В то же время при обеих сценариях: для студентов вузов невыпускных лет учебный год должен завершиться так, как планировалось; экзаменационно-зачетные сессии университеты могут провести дистанционно в том графике, который утвержден заведением. В случае, если обязательную аудиторную работу студенты не могут выполнить дистанционно, вуз должен перенести ее на следующий учебный год; для студентов выпускных лет защиты дипломных работ и государственные экзамены будут проводиться дистанционно, кроме единого государственного квалификационного экзамена и аттестации лиц, приобретающих степени доктора философии, доктора искусства, доктора наук.

По причине эпидемиологической ситуации будет отменена государственная итоговая аттестация в 4 и 9 классах.

Также 15 апреля будет обнародован онлайн-пробное ВНО со всеми необходимыми пояснениями. Участники также смогут потренироваться, получив онлайн-тестовую тетрадь. Однако накануне тестирования всем, кто зарегистрировался и заплатил за услугу, будет предоставлена ​​возможность составить пробное тестирование очно. Дата проведения пробного ВНО зависит от срока карантина.

Как сообщалось, Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продолжил карантин до 24 апреля с целью предотвращения распространения Covid-19.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случая.

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