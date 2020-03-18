Киевским маршруткам запретили пригородные, междугородние и межобластные рейсы

Об этом говорится в протоколе заседания постоянной комиссии КГГА под председательством Виталия Кличко, которая занимается вопросом предотвращения распространения острой респираторной болезни Covid-19.

"Департаменту транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), коммунальному предприятию "Киевпастранс", руководителям частных компаний, которые размещены на территории города Киева и оказывают услуги по пригородным, междугородним и межобластным перевозкам населения с 12 час. 00 мин. 18 марта 2020 году по 3 апреля 2020 года запретить: регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автобусным транспортом в пригородном, междугородном и межобластном сообщении (кроме перевозки легковыми автомобилями); перевозки более 10 пассажиров одновременно в одном транспортном средстве в городском электрическом (трамвай, троллейбус) и автомобильном транспорте, осуществляющем регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах в обычном режиме движения; перевозки более 10 пассажиров одновременно в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси", - отмечается в протоколе.

Кроме того, запрещается заезд на территорию автостанций автобусов, которые осуществляют перевозки пассажиров в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении, и реализацию владельцами автостанций билетов автобусным перевозчикам, которые выполняют такие перевозки.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

Источник