С Альперина сняли "электронный браслет" – адвокат

Об этом сообщил адвокат Альпериана Андрей Федур в Facebook

Прямая речь: "Пришли хорошие новости для моего подзащитного Вадима Альперина. С него сняли "электронный браслет", закончился срок действия постановления следственного судьи ВАС".

По словам Федура, несколько дней назад прокурор САП Перов боролся за то, чтобы продолжить судом обязанность носить "электронный браслет", и такое решение было принято ВАС. Однако Перов "забыл" передать решение в исполнение.

Адвокат заверил, что Альперин и в дальнейшем будет добросовестно выполнять возложенные на него обязанности и не будет отлучаться с места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда.

Напомним: в январе 2018 года прокуратура АР Крым совместно с СБУ разоблачила контрабандную схему Альперина, работа которой могла нанести около 700 млн гривен убытков госбюджету.

Вадим Альперин фигурирует в деле как организатор преступной организации. 29 ноября ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 70 млн грн, который он внес.

На Альперина был возложен ряд обязанностей, в частности, носить электронный браслет, не выезжать за пределы Одессы, не общаться с другими подозреваемыми и т.п.

24 января суд продлил меру пресечения Альперину до 23 марта.

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