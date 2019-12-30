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На Винничине представители ПЦУ били кастетами верующих и священнослужителей УПЦ

30.12.2019 / 14:53
На Винничине представители ПЦУ били кастетами верующих и священнослужителей УПЦ
Скриншот видео Источник: Центр информации УПЦ
Полиция допросила трех активистов ПЦУ, открыто криминальное производство по факту избиения верующих

В Винницкой области, в селе Новоживотове, в ночь с 28 на 29 декабря представители Православной Церкви Украины избили верующих Украинской Православной Церкви, которые молились у стен Свято-Покровского храма, захваченного сторонниками ПЦУ.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на News.church.ua,
очевидцы происходящего отмечают, что верующих УПЦ избивали кастетами.

«28 декабря, около 23.30, к Свято-Покровской церкви подъехали три машины с активистами, которые находились в неадекватном состоянии. Они угрожали, кричали «Идем мочить московского попа!». Пять наших священников и пять мирян, подошли к дверям храма, чтобы их не допустить. Активисты светили в глаза фонариками и начали бить всех. Били, толкали, одному батюшке, молодому, из другого прихода Оратовского района, разбили губу так, что зашивали в больнице. Пономарю, который тоже приехал из Оратова, разбили нос и губу. Настоятеля храма сбросили со ступеней и начали бить ногами» - рассказали очевидцы.

Пономарь Александр Грецько утверждает, что нападавшие били кастетами.

«Вызов правоохранителей остановил действия нападающих: они вернулись в машины и разъехались. Представители полиции встретились со злоумышленниками, но те опровергли свое участие в преступлении», - отметили очевидцы.
По словам благочинного Оратовского района протоиерея Дмитрия Цмокало 29 декабря четверо священников УПЦ совершили Литургию в Свято-Покровском храме.

«Около 10 утра у территории церкви собрались сторонники ПЦУ во главе с председателем Оратовской районной госадминистрации Олегом Чугункином, открыто лоббирующем интересы ПЦУ. В присутствии полиции сторонники ПЦУ оскорбляли и провоцировали верующих УПЦ», - отмечается на сайте.
По данным общины УПЦ, глава администрации предложил общине Украинской Православной Церкви служить в Свято-Покровской церкви поочередно, что нарушает каноны Православной Церкви.


Полиция допросила трех активистов ПЦУ. Открыто криминальное производство по факту избиения верующих.

упц, пцу, захват храмов
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