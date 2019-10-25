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Россия не смогла обжаловать выплату $1,3 миллиарда Ощадбанку: решение Парижского суда

25.10.2019 / 16:49
Парижский Апелляционный суд отклонил попытку РФ приостановить принудительное исполнение решения международного арбитража про выплаты Ощадбанку 1,3 миллиарда долларов за экспроприацию активов банка в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Основным аргументом России было то, что принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может нанести ей вред.

Судья отклонил заявление РФ и отметил, что требования о приостановлении принудительного исполнения решения следует оценивать исходя из конкретных обстоятельств дела и ссылки на гипотетические основания, которые были приведены Россией, являются недопустимыми.

Суд отметил, что принудительное исполнения решения, не поставит под угрозу финансовое положение страны, и что Ощадбанк, не подвергает риску возможное возвращение средств в случае отмены решения.

Судья отклонил просьбу Российской Федерации и обязал ее понести часть расходов на производство.

Напомним: Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании 1,1 миллиарда долларов с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

26 ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес банк в результате аннексии Крыма в размере 1,3 млрд долларов.

Российское Мининстерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки Ощадбанку.

Аргумент россиян - "отсутствие у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска".

Решение международного инвестиционного арбитражного суда по спору между Ощадбанком и Россией, которое было принято в Париже, может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах.

Источник

суд, Крым, РФ, Ощадбанк
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