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Адвокат Трампа заявил, что Госдепартамент советовал ему избегать Богдана

04.10.2019 / 14:21
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что чиновники Госдепартамента США посоветовали ему избегать руководителя администрации президента Украины Андрея Богдана.

Об этом сообщил независимый журналист Роджер Солленбергер, который предоставил записанное им интервью изданию BuzzFeed News.

Государственный департамент предупредил Руди Джулиани о необходимости избегать встречи с главой офиса президента Украины Андреем Богданом, а также другими близкими ему людьми.

Вместо этого, как утверждает бывший мэр Нью-Йорка, государство предпочло, чтобы он встретился с советником Зеленского Андреем Ермаком.

Напомним, в начале сентября "The Washington Post" писал, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.

После этого в США заговорили об импичменте Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленським.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб на разговор Трампа с Зеленским. Действующий президент США хвалил Юрия Луценко и высказывался за то, чтобы оставит его на должности генпрокурора.

В свою очередь адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал 29 сентября часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, которая показывает, что Волкер связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.

30 сентября Трамп написал, что заслуживает встречи с госслужащим, который подал на него жалобу после разговора с Зеленским и изложил суть разговора некорректно.

Источник 

Богдан, Трамп, Джулиани
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