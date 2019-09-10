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Прокуратура Крыма вызовет для дачи показаний Сенцова и Кольченко

10.09.2019 / 13:15
Прокуратура АР Крым вызовет для дачи показаний освобожденных из плена украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко по делу об их похищения весной 2014 года в оккупированном Крыму.

Об этом "Громадському радио" рассказала пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Екатерина Диденко.

По ее словам, процессуальные действия проводить после того, как освобожденных завершат осматривать врачи.

"По делу о похищении Сенцову и Кольченко должны предоставить статус пострадавших", - добавила Диденко.

В деле о похищении российскими оккупационными властями фигурантов дела Сенцова уже давали показания освобожденный в 2016 году Геннадий Афанасьев и активист, которому удалось сбежать с полуострова несмотря на розыск ФСБ, Никита Боркин.

Напомним: 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35".

В Украину вернулись среди других политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко.

Сенцов по возвращении выразил надежду, что другие пленные также будут освобождены и заявил, что даже после этого "борьба не заканчивается".

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 г. по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.

Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова - к 20.

В мае 2018 г. Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

В декабре 2018 г. Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарова, награду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.

Источник

Сенцов, Кольченко, Прокуратура АР Крым
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