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На Тернопольщение верующие УПЦ почтили чудотворную икону Богородицы «Всемилостивая»

04.09.2019 / 09:49
На Тернопольщение верующие УПЦ почтили чудотворную икону Богородицы «Всемилостивая»
Божественную литургию возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий Источник: Центр информации УПЦ
У ворот монастыря Иоанна Милостивого верующих встретил наместник обители, архимандрит Герман с насельниками

На Тернопольщине в Загаецком монастыре Иоанна Милостивого почтили главную святыню обители - чудотворную икону Божией Матери «Всемилостивая».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Тернопольской епархии, 1 сентября, в день праздника, Божественную литургию возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

Накануне праздника от Спасо-Преображенского храма города Шумск в Загаецкий монастырь прошел традиционный крестный ход с молитвой к Богородице. Крестный ход возглавил благочинный Шумского округа – протоиерей Михаил Костюк со священниками района и многочисленными паломниками. Крестоходцев встречали в селах Новостав, Шумбар и Великие Загайцы.

У ворот монастыря Иоанна Милостивого верующих встретил наместник обители, архимандрит Герман с насельниками.

Затем паломники помолились во время праздничного всенощного бдения.

икона, УПЦ, Тернопольская область
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