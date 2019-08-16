Икону Печерских преподобных передали в дар храму Великого Устюга

Икону святых преподобных Антония и Феодосия Печерских передали в дар храму Великого Устюга.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на otrada.net, образ Печерских святых передал храму преподобных Антония и Феодосия Печерских Великого Усюга архиепископ Обуховский Иона.

«Я обратился к иконописцу Юрию Трикуленко, который живёт в Кривом Роге. Икона была написана и вставлена в дубовый киот. Причем для того, чтобы вывезти образ за пределы Украины, я обращался в Министерство культуры Украины, которое выдало специальное заключение о том, что данная икона не представляет исторической ценности. Соответствующее разрешение было получено, и образ спокойно был доставлен в Великий Устюг», - рассказал владыка.

1 августа прихожане восстанавливаемого храма святых Антония и Феодосия Киево-Печерских города Великий Устюг торжественно встретили икону, прибывшую из Украины. В этот день состоялся молебен с чтением акафиста преподобным Печерским.

По окончании молебна владыка Иона обратился к верующим, поблагодарил их за молитвы, которые возносятся во всех храмах за Украинскую землю, и рассказал об истории создании иконы, которая теперь останется в великоустюжском храме как дар украинского архиерея.