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Зеленский упростил предоставление украинского гражданства

14.08.2019 / 09:01
Зеленский упростил предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в порядок получения гражданства Украины иностранцами, принимавших участие в защите Украины, и гражданами РФ, подвергшихся политическим преследованиям.

Соответствующий указ №594/2019 обнародован на сайте главы государства.

"В целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, решения вопросов получения гражданства Украины отдельными категориями лиц, постановляю внести в Порядок производства по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства Украины и выполнения принятых решений,... изменения", - говорится в документе.

В частности, документом освобождаются от необходимости представления обязательства прекратить иностранное гражданство лица, которые являются гражданами Российской Федерации и подвергаются преследованиям из-за политических убеждений в стране своей гражданской принадлежности и подают ходатайство о получении гражданства Украины.

От такой же необходимости этим указом освобождаются лица, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины и которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной, или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес (которые принили или принимают участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях), и обращаются относительно получения гражданства Украины.

Президент также поручил Кабинету министров Украины безотлагательно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона, направленный на упрощение порядка получения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений, и иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите Украины.

Кроме того, правительству поручено в трехмесячный срок разработать и представить в парламент проект закона о порядке предоставления убежища, а также обеспечить оптимизацию процесса рассмотрения заявлений граждан Российской Федерации о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, и принятие в установленном порядке соответствующих решений.

Кабинет министров должен также организовать и провести при участии Службы безопасности Украины проверку соблюдения Государственной миграционной службой Украины, Министерством иностранных дел Украины, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины требований законодательства Украины в сфере гражданства при принятии решений об оформлении получения гражданства Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Источник

россияне, украинское гражданство, политзаключенные, Зеленский
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