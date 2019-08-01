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Наблюдательный совет ПриватБанка возглавила бывшая сотрудница Казначейства США Шэрон Иcки

01.08.2019 / 15:43
На первом заседании нового состава наблюдательного совета ПриватБанка (Киев) 31 июля его главой избрана Шэрон Иcки, говорится в пресс-релизе банка.

Ранее она работала международным советником управления технической помощи Казначейства США и экспертом-консультантом МВФ.

Как говорится в сообщении, министр финансов Оксана Маркарова поздравила новый состав наблюдательного совета и новоизбранного председателя и напомнила о том, что перед ними стоит очень сложная и ответственная задача: на базе достижений предыдущих лет выполнить цели, заложенные в политике собственности и стратегии ПриватБанка.

"Согласно стратегии развития сектора государственных банков… ПриватБанк должен быть стабилизирован, оздоровлен, развит и возвращен на рынок путем приватизации до 2022 года…Наша задача - сделать работу банка максимально подотчетной нашим владельцам: украинским налогоплательщикам, а будущую приватизацию - максимально прозрачной и эффективной", - цитирует пресс-служба банка Маркарову.

Напомним, 17 июля 2019 года правительство утвердило состав независимых членов наблюдательного совета ПриватБанка из претендентов, определенных по результатам конкурсного отбора.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.

Источник

Приватбанк, Шэрон Иcки
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