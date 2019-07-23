Банкиры: победа партии "Слуга народа" на выборах в Раду не отразится на курсе гривни

"Я считаю, что результаты выборов никак не отразятся на курсе гривни в ближайшей перспективе. Выборы прошли демократично, они соответствовали требованиям украинского законодательства и международных стандартов. Поэтому каких-либо нестандартных ситуаций, вследствие чего может возникнуть давление на курс гривни, не предвидится", - сказала председатель правления Айбокс Банка Галина Хейло.

Аналогичной точки зрения придерживается и заместитель председателя правления Первого инвестиционного банка Владислав Кравец: "Парламентские выборы никак не повлияют на курс гривни ни в краткосрочном, ни в среднесрочном периоде. Результаты парламентских выборов не были неожиданностью, они соответствуют результатам соцопросов".

Начальник отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр" Андрей Приходько также полагает, что парламентские выборы не повлияют на курс гривни.

"Результаты выборов в парламент никак не отразятся на курсе гривни, в то же время, формирование нового правительства улучшит шансы на привлечение нового финансирования от МВФ", - сказал он.

При этом Приходько добавил, что в украинской открытой экспортно- и импортозависимой экономике и в условиях плавающего курсообразования курсовые тренды определяются соотношением валютного предложения и спроса, которое зависит от таких факторов как конъюнктура мировых сырьевых и фондовых рынков, объемы экспортной выручки, ход сотрудничества с международными кредиторами, поступления от трудовых мигрантов, а также от монетарной политики НБУ.

Вместе с тем, старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик полагает, что победа партии "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду может способствовать краткосрочному укреплению курса гривни.

"В целом результаты выборов соответствуют социологическим рейтингам, соответственно, ожидания участников рынка в основном уже отображены в котировках. Относительно неожиданной оказалась возможность сформировать монобольшинство, что на волне позитивных ожиданий от пропрезидентской партии может отразиться на некотором, вероятно, краткосрочном укреплении гривни", сказал Ребрик.

При этом он добавил, что более существенное влияние на курс гривни будут оказывать не политические, а фундаментальные факторы.

"Позитивное влияние (на курс гривни - ред.) оказывают, в частности, благоприятная конъюнктура на товары украинского экспорта, низкие мировые цены на нефть и природный газ, рост перечислений от трудовых мигрантов, снижение градуса торгового конфликта между США и Китаем", - сказал он.

По оценке Ребрика, при условии сохранения относительно спокойной политической обстановки, с высокой степенью вероятности можно прогнозировать дальнейший приток валюты от инвестиций нерезидентов в украинские ОВГЗ, что благоприятно скажется на финансовом счете и позволит сгладить оттоки валюты в ходе предстоящих пиковых погашений государственного долга в третьем квартале 2019 года (около $2,2 млрд по внешним и $2,8 млрд по внутренним обязательствам).

При этом эксперт отметил, что несмотря на позитивный эффект в краткосрочном периоде, стремительная ревальвация усиливает ряд долгосрочных дисбалансов, в частности, снижает конкурентоспособность отечественных экспортеров, стимулирует наращивание импорта, а также рост дефицита бюджета вследствие невыполнения плана по налогам и экспортно-импортным пошлинам. "С учетом этого, вероятно, можно ожидать более интенсивных покупок со стороны НБУ, что затруднит закрепление гривни ниже 25,5 грн/$1", - сказал он.

Банкиры в связи с завершением парламентских выборов ожидают скорейшего возобновления переговоров Украины с МВФ по подготовке новой программы сотрудничества.

"Надеюсь, что в ближайшее время будет сформирован состав Кабинета министров и переговоры с МВФ возобновятся. Также надеюсь, что развитие банковской системы Украины даст толчок для увеличения темпов роста экономики", - сказала Хейло.

Аналогичной точки зрения придерживается и Кравец: "Переговоры о сотрудничестве с МВФ после формирования правительства приобретут конкретику".

Ребрик полагает, что результат переговоров Украины с МВФ зависит от композиции Кабинета министров. "Если во главе ключевых министерств будут поставлены прозападные технократы-реформаторы, то с большей степенью вероятности можно прогнозировать конструктивные переговоры с МВФ. Пока этот сценарий мы рассматриваем как базовый. Соответственно, к концу года мы ожидаем подписания новой EFF-программы с МВФ сроком три-четыре года и объемом $6-8 млрд, которая, вероятно, будет привязана к утверждению консервативного бюджета на 2020 год", - сказал он.

При этом Ребрик добавил, что в том случае, если министерства возглавят лица с сомнительной деловой и политической репутацией, структурные реформы будут буксовать, усилится репрессивное влияние правоохранительных органов на бизнес, последуют попытки кадровых изменений в Национальном банке Украины (НБУ), то переговоры с МВФ, вероятно, зайдут в тупик. "Пока данный сценарий мы оцениваем как маловероятный", - добавил аналитик.

Эксперты по-разному оценивают влияние возможных кадровых перестановок в НБУ на политику центробанка.

"Уже от персоналий в руководстве НБУ монетарная политика центробанка не зависит", - сказал Кравец.

Ребрик отметил, что глава НБУ Яков Смолий был назначен на должность в 2018 году, срок его полномочий истекает в 2025 году, и причинами досрочного снятия с поста главы НБУ может стать только его добровольная отставка либо резкое ухудшение здоровья. "Соответственно, независимо от результатов выборов, смена главы НБУ является маловероятной", - сказал он.

При этом аналитик добавил, что глава НБУ и члены Совета НБУ неоднократно заявляли, что не собираются покидать свои посты независимо от результатов выборов. "Попытки влияния на кадровый состав НБУ будут расцениваться участниками рынка и международными партнерами как подрыв независимости НБУ, что будет крайне негативным сигналом для инвесторов", - сказал Ребрик.

Напомним, в Верховную Раду, согласно результатам обработки 60,02% протоколов, проходят партии "Слуга народа" (42,49% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12,98%, "Европейская солидарность" – 8,56%, ВО "Батькивщина" – 8,01%, "Голос" – 6,34%.Остальные партии на данный момент не преодолевают 5% проходной барьер в парламент.

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