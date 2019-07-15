В Почаевской лавре приняли воспитанников детского дома из Казахстана

В Свято-Успенской Почаевской лавре приняли лишенных родительской опеки детей из Казахстана.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Лавры, с 4 по 13 июля в Почаевской обители пребывала группа паломников из детского дома «Светоч» из Казахстана.

Дети посещали лаврские богослужения, прикладывались к святыням, помогали на послушании: чистили картофель, собирали.

Гости из Казахстана имели возможность побеседовать с братией Лавры на духовные темы. Также они были на приеме у наместника обители митрополита Владимира, который подарил юным паломникам памятные подарки.

Монахи Почаевской лавры организовали детям поездку в Свято-Духов скит, на монастырское кладбище, в Кременецкий Богоявленский женский монастырь, в женский монастырь святой праведной Анны в селе Онишковцы, а также в селу Малая Иловица - на родину преподобного Амфилохия Почаевского.