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Джемилев: Меджлис готовится ко встрече с Зеленским, "аллергии" нет

21.06.2019 / 11:58
Крымские татары не настроены враждебно к новой власти и готовы помогать, если команда Владимира Зеленского будет держать курс на евроатлантическую интеграцию.

Об этом национальный лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев сказал в эфире Радио "Крым.Реалии", комментируя отсутствие крымских татар в списке президентской партии "Слуга народа".

"У нас какой-то аллергии к этой партии нет", – заявил он.

"Говоря о конструктивной оппозиции, мы четко сказали, что не будем радоваться провалам нового президента. Мы будем стараться помочь держать курс на евроатлантическую интеграцию, чтобы тема деоккупации Крыма была постоянной. Если они этого будут строго придерживаться, то мы не оппозиция, а союзники", – сказал Джемилев.

Он также сообщил, что вскоре состоится встреча представителей Меджлиса с командой Зеленского, после которой ситуация станет "более ясной".

"В окружении Зеленского несколько разных групп. Некоторые говорят, что без крымских татар никак, а другие говорят, что мы – противники, что ничего общего не может быть", – отметил Джемилев.

"Я думаю, что в ближайшее время у нас состоится встреча и мы расставим все точки над "і", – сказал он.

"У нас такое впечатление, что в новой команде не очень осведомлены, что такое Крым и важность этой тематики. Это можно судить по тем ответам, которые команда Зеленского дала в промежутке межу первым и вторым туром выборов", – уточнил Джемилев.

При этом последние заявления Зеленского он считает адекватными и нормальными.

"Я думаю, у нас будет очень много точек соприкосновения", – добавил духовный лидер крымских татар.

Напомним, во время избирательной кампании Мустафа Джемилев задавал Владимиру Зеленскому пять вопросов об аннексированном Крыме, но конкретного ответа на счет утверждения крымскотатарской автономии в Конституции Украины не получил.

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крымские татары, Джемилев
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