ООН посчитало количество жертв среди мирного населения за время войны на Донбассе

Об этом заявило Управление Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН), сообщила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

"В этом году с 1 января по 5 июня мы задокументировали 70 жертв среди гражданского населения: 12 смертей и 58 ранений", - сказала она.

По ее словам, это самый низкий показатель за весь период мониторинга.

При этом за весь период конфликта миссия зафиксировала 3 332 смерти мирных жителей и 7 000 ранений.

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