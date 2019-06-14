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ООН посчитало количество жертв среди мирного населения за время войны на Донбассе

14.06.2019 / 16:51
С 1 января по 5 июня 12 мирных жителей погибли и 58 ранены на Донбассе, в то время, как с начала года убито и ранено 320 военных.

Об этом заявило Управление Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН), сообщила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

"В этом году с 1 января по 5 июня мы задокументировали 70 жертв среди гражданского населения: 12 смертей и 58 ранений", - сказала она.

По ее словам, это самый низкий показатель за весь период мониторинга.

При этом за весь период конфликта миссия зафиксировала 3 332 смерти мирных жителей и 7 000 ранений.

Источник

жертвы, ООН, Донбасс
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