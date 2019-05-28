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Конституционный суд получил представление об указе Президента о роспуске ВР

28.05.2019 / 18:09
В Конституционный суд поступило представление 62 народных депутатов о конституционности указа Президента о роспуске Верховной Рады.

Соответствующая информация обнародована на сайте суда.

"Представление о соответствии Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов“ от 21 мая 2019 года № 303/2019", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представление поступило 24 мая и уже распределено судье-докладчику.

Напомним, 24 мая народные депутаты от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и Игорь Алексеев внесли в КС представление о неконституционности указа Президента о досрочном прекращении полномочий Рады. Они попросили рассмотреть это представление в пределах месячного срока.

Президент Владимир Зеленский 20 мая во время инаугурационной речи объявил о роспуске парламента. Во вторник, 21 мая, он подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении выборов на 21 июля. В четверг, 23 мая, указ вступил в силу после опубликования в "Правительственном курьере".

Утром 23 мая координатор гражданского движения "Спільна справа" Александр Данилюк заявил об обжаловании в Верховном суде указа Президента о роспуске Рады.

В тот же день до Верховного суда поступило второе исковое заявление о признании противоправным и недействительным указа Президента о роспуске Верховной Рады. Заявление подано физическим лицом.

А 24 мая к Кассационном админсуде в составе Верховного суда поступило исковое заявление о признании противозаконными действий Президента Украины о подписании указа о роспуске ВР.

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роспуск Верховной рады, КС
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