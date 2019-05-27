Войти | Зарегистрироваться
10:56

понедельник,
27 мая
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Советник Зеленского настаивает на выполнении условий МВФ до выборов

27.05.2019 / 10:43
Украина имеет возможности выполнить условия получения очередного транша кредита Международного валютного фонда по программе stand by, считает экс-министр финансов, советник президента Владимира Зеленского Александр Данилюк.

"У нас есть действующее правительство, которое будет действовать до момента формирования нового правительства. Есть действующая Верховная Рада, которая может и должна принимать законы, которые есть в международных обязательствах, есть все действующие госинституции. Надо просто сейчас выполнять условия и не искать или выдумывать политические причины и не обвинять политический процесс", – сказал он в эфире "Радио НВ".

Данилюк отметил, что миссия МВФ продолжает работать в Украине и ее цель – проверить выполнение всех условий, которые Украина должна была выполнить для получения следующего транша, а также договориться об условиях следующего транша.

По словам советника, он находится в постоянном диалоге, а встреча миссии с президентом Зеленским будет на следующей неделе.

Данилюк отказался от других комментариев, сославшись на то, что до завершения работы миссии комментарии традиционно не даются.

"Многое зависит от позиции Минфина, профессионализма, от возможности привлекать ресурсы, чтобы платить по долговым обязательствам правительства. Понимаю, что как всегда не все просто. Но верю в профессионализм Минфина", – добавил экс-министр.

Он также спрогнозировал, что после завершения выборов Украине и МВФ начнут переговоры о новой программе сотрудничества.

"После избирательного цикла и формирования нового правительства скорее всего будем говорить о новой программе, которая будет отвечать и приоритетам, и вызовам, которые стоят перед страной", – сказал Данилюк.

Накануне представитель МВФ Джерри Райс сообщил, что Фонд ожидает парламентских выборов и формирования нового правительства в Украине для обсуждения дальнейшего сотрудничества, однако его миссия в настоящее время ведет конструктивные дискуссии в Киеве о последних событиях и экономической политике.

"Как только правительство будет сформировано, после выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества", – сказал он в ходе брифинга в МВФ23 мая.

Как сообщалось, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая.

В СМИ 22 мая появились сообщения о якобы досрочном сворачивании миссии, однако в представительстве МВФ агентству "Интерфакс-Украина" заявили, что эксперты Фонда продолжают свои встречи с властями. Согласно данным агентства, решение Зеленского о роспуске Рады и последовавшее затем заявление об отставке премьера действительно создало проблему для работы миссии, сделав практически невозможным позитивный вывод о пересмотре программы, однако она остается в Киеве.

Источник 

 

кредит МВФ, Данилюк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 мая
26 мая
25 мая
24 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.