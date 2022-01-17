Крыса загнана в угол: что говорят на Западе о "хотелках" Кремля и переговорах Байден-Зеленский-Путин

Прошлая неделя была насыщена политическими событиями – сначала президент США Джо Байден поговорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным, а после провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Тема обсуждений вот уже несколько месяцев не меняется: угроза вторжения российских войск и "гарантии безопасности" по НАТО.

Что об этом говорят западные эксперты и СМИ – рассказывает OBOZREVATEL.

Путин сам не знает, к чему ведет

Британский эксперт по России, профессор Марк Галеотти в газете Telegraph пишет: у Запада "еще есть время, чтобы спасти Украину от агрессии со стороны Путина". Специалист поясняет, что глава Кремля – оппортунист, его стиль – создать кризис и неразбериху, а затем уже смотреть, что из этого выйдет и какую можно извлечь выгоду.

По этой причине, уверен Галеотти, российский лидер и сам не знает, чем закончится нынешний кризис вокруг стягивания войск к украинской границе. "На самом деле это нужно воспринимать как шанс. Ответ Запада на эти провокации – шаги, повышающие цену войны и одновременно повышающие вероятность деэскалации через переговоры, – все еще могут повлиять на его расчеты", – пишет эксперт.

Политолог признает, что западные страны вряд ли захотят рисковать жизнями своих солдат. Но при этом есть много других способов, которыми можно заставить Москву поплатиться.

Помимо экономических санкций есть и другие асимметричные ответы – от действий разведки до прямого обращения к российской общественности. Но сдерживание должно дополняться дипломатией, и в этом контексте важны переговоры Вашингтона и Москвы, назначенные на начало января.

С Россией надо жестче

После второго разговора президентов Байдена и Путина американский аналитический центр "Atlantic Council" опубликовал открытое письмо 24 экспертов по внешней политике. Среди них – ветераны дипломатии, включая бывших послов в России и Украине, высокопоставленные сотрудники Госдепа, а также военные в отставке. Они призвали Вашингтон жестко ответить на требования Москвы.

Кремль обвиняет НАТО в "целенаправленных провокациях" и угрозах, хотя до сих пор Альянс продолжает соблюдать обязательства перед Россией. Москва также выдвигает невыполнимые требования, имея в виду так называемые "гарантии безопасности", и готовит почву для войны с Украиной, считают эксперты.

Аналогичного мнения придерживается и сенатор-республиканец Джим Риш. "Россия выдвинула эти требования с полным пониманием, что их невозможно принять", – недавно заявил он и подчеркнул, что РФ могла сознательно это сделать, чтобы, получив западное "нет", создать повод для новой войны.

В связи с этим американские эксперты считают, что администрация Байдена должна:

Согласовать с европейскими партнерами серьезнейшие санкции на случай российской агрессии против Украины, причем агрессии в любой форме и любого масштаба. А также обрисовать эти санкции Кремлю, дав пищу для размышлений.

Увеличить поставки вооружений Украине, включая противотанковые комплексы Javelin, ЗРК Stinger и противобатарейные радарные системы Q36.

Начать наращивание сил на восточном фланге НАТО и объяснить России, что этот процесс будет ускоряться или останавливаться в зависимости от ее поведения.

Перейти в наступление в войне заявлений и добиваться осуждения России со стороны G7, ОБСЕ и ООН.

В то же время демонстрировать готовность к переговорам, но таким, где в повестке будут не только требования Москвы, но и претензии НАТО к России.

Европе пора изменить отношение к России

Журналист авторитетного немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенбергер также призывает западные страны, в частности ЕС и Германию, к твердости решений в общении с Кремлем.

Он считает, что Штаты, несмотря на заявления Байдена, слишком заняты внутренними проблемами, поэтому Европе придется менять свою линию в отношениях с Китаем и Россией.

"Надо гораздо более решительно реагировать, когда РФ покушается на европейские ценности и европейский порядок. Для своих соседей с их проблемами Евросоюз – это сила, несущая порядок. Его задача – стабилизировать положение у них, иначе эта нестабильность обрушится на него самого", – пишет издание.

Еще один обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер задается вопросом: как часто Москва может повторять свои угрозы без конкретных действий? По его словам, с каждым новым раундом вербальной эскалации со стороны Кремля растет вероятность нападения на Украину.

"Если до этого действительно дойдет, то уже не будет иметь значения, будет ли за этим продуманный сценарий российского руководства, по которому нужно было создать повод для нападения, или РФ просто окажется заложницей собственной политики угроз".

"Маленькая победоносная война" обернется против Путина

Британская газета Times пишет, что положение Путина уже не выглядит таким непоколебимым, как раньше: рейтинг снижается, а молодежь либо аполитична, либо поддерживает оппозицию, репрессии против которой осуждают и многие звезды шоу-бизнеса.

"Поэтому, хоть требование Кремля остановить расширение НАТО, похоже, и проистекает из искреннего убеждения российской элиты, что Альянс представляет для нее угрозу, многие боятся, что Путин смотрит на новый виток конфликта с Украиной как на способ подстегнуть энтузиазм россиян по поводу его правления или как минимум остановить спад", – пишет издание.

При этом собеседники Times подчеркивают, что война с Украиной может обойтись России так дорого, что, наоборот, развернет общественное мнение против Путина.

Россия – главная задача Байдена на 2022 год

По мнению газеты Observer, Путин хочет вернуться в девяностые – в период, когда бывшие страны Варшавского договора и балтийские государства еще не вступили в НАТО. Но западный альянс должен дать ясно понять главе Кремля, что такой опасный ревизионизм неприемлем.

Россия не может иметь права вето на вступление Украины в НАТО, так же как Путину не может быть позволено реанимировать понятие "ближнее зарубежье", восстановить сферы влияния или диктовать Западу, где ему располагать свое вооружение.

Ситуация в 2022 году усложняется тем, что европейские лидеры, по оценке Observer, не могут быть полностью уверены в поддержке президента Байдена: он сейчас слишком занят своими внутриполитическими проблемами и противостоянием с КНР.

Ощущая слабость Штатов, восточноевропейские страны, в частности, встревожены заявлением Вашингтона, что США готовы рассматривать "российские озабоченности по поводу НАТО" – а также агрессивным требованием немедленных уступок, которое выдвинул Путин, пишет Observer.

В этом контексте вызывает тревогу публикация бывшего офицера американской армии Дэвида Пейна в журнале The National Interest. Он считает, что США могут исключить из состава НАТО Латвию, Литву и Эстонию ради стратегических договоренностей с Россией о создании восточноевропейской "буферной зоны".

В рамках этого соглашения независимость балтийских государств будет гарантирована Москвой в обмен на их выход из Альянса. В обмен на создание сухопутного моста, связывающего Россию с ее калининградским анклавом через Беларусь и Литву, Кремль выведет все свои наступательные силы из Калининграда.

А после выхода России из Шанхайской организации сотрудничества США согласились бы покинуть состав НАТО – который продолжит существовать как организация коллективной безопасности под руководством Европы, и закрыть большую часть своих иностранных.

Последняя битва Путина

Российский оппозиционный журналист Константин Эггерт в своей колонке для DW вспоминает одну из самых известных историй о Владимире Путине – рассказ о крысе, которую он попытался преследовать. Сегодня, считает эксперт, эта метафора важна, как никогда.

"Просто шел по лестнице, спускался, крысу увидел, начал ее гонять. Загнал ее в какой-то угол. А она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с перелета на перелет. Пыталась прыгнуть мне на голову. Это все должны иметь в виду. Лучше никогда никого в угол не загонять".

Эггерт отмечает, что в Кремле с тревогой следят за модернизацией вооруженных сил Украины и растущим сотрудничеством с НАТО. Украинские войска используют боевые дроны Bayraktar, а военный флот реализует масштабную программу модернизации при активном участии Великобритании.

"Плюс Украина регулярно участвует в совместных учениях со странами Альянса. Корабли НАТО ходят к берегам Крыма, а самолеты-разведчики США летают у самых рубежей самопровозглашенных "республик" Донбасса. Все это, с точки зрения Москвы, способно в обозримом будущем привести Киев к решению отвоевать контролируемые Кремлем районы на востоке. В конце концов это будет не первый такой случай: в 2020 году Азербайджан неожиданно преуспел в подобном начинании в Нагорном Карабахе", – констатирует он.

К тому же, Путин не может позволить себе только ради телефонных разговоров с Байденом дважды в год гонять к украинской границе и обратно почти 200 тысяч военнослужащих и тысячи единиц техники. Такие действия, считает Эггерт, создают впечатление нерешительности и слабости, прежде всего среди российких военных.

"А этого Путин всегда стремится всеми силами избегать. Ведь для него первостепенное значение имеет сохранение непререкаемого авторитета в элитах. Это – один из основных инструментов обеспечения стабильности режима. Генералы – одна из важнейших группировок в российской верхушке, которая должна всегда чувствовать, что ее воспринимают всерьез", – подчеркивает он.

Глава Кремля дает понять: он готов отвести вооруженные силы от границы с Украиной, но лишь после того, как НАТО откажется от обещания принять в свои ряды Украину и Грузию, сделанного на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте в 2008 году.

"Путин сознательно ставит Западу почти невыполнимые условия. Похоже, он боится упустить благоприятные – с его точки зрения – условия. А потому рассматривает противостояние как стратегическую неизбежность, а будущий успех – как свое историческое наследие. Так что забудьте о саммитах Хрущева с Кеннеди и Брежнева с Никсоном. Нынешнее руководство РФ видит себя гораздо отчаяннее и свободнее в выборе средств, нежели поздние Советы", – резюмировал эксперт.