Вирусу безработицы комфортно в карантине

Из них помощь по безработице получали 353 тысячи граждан. Услугами госслужбы воспользовались свыше 1,1 миллиона человек. Это более чем вполовину превышает прошлогодний уровень. Но проблема не стала менее острой.

Рекордных показателей безработица достигла в июле 2020 года, когда официально встали на учет почти 518 тысяч человек, а помощь по безработице получали около 433 тысяч. Причиной такого стремительного высвобождения рабочей силы стали ограничительные меры, применяя которые, власть стремилась ограничить распространение коронавирусной болезни.

А недавно премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью одному из масс-медиа неоднозначно высказался по этому поводу. Порадовавшись, что за время карантина 440 тысяч украинцев были официально трудоустроены через центры занятости, он тут же заметил, что на начало карантина в Украине насчитывалось 361 тысяч зарегистрированных безработных, а сейчас — уже 420 тысяч.

А еще месяц назад их было 396 тысяч. Дескать, подправил цифры карантин выходного дня. И, хотя ВВП не пострадал, люди все же страдают, заметил глава правительства. Сейчас второй пик обращений в службу занятости, усиленный еще и завершением аграрного сезона.

И под каким бы углом не смотрели мы на безработицу, это — проблема из проблем. Особенно, если количество потерявших работу резко растет, а перспектив трудоустроиться не прибавляется.

Следовательно, в течение января—ноября количество зарегистрированных безработных составляло свыше 1 миллиона 138 тысяч человек, на которых приходилось 798211 вакансий. Больше всего нетрудоустроенных было в Харьковской области (почти 83,5 тыс.), во Львовской, Полтавской и Запорожской областях — более 60 тысяч в каждой.

На начало декабря из этих 410 тыс, состоявших на учете, мужчин было 39%, женщин — 61%. По возрастным группам распределение следующее: 32% — в возрасте до 35 лет; 29% — от 35 до 44 лет; 25% — от 45 до 55 лет; 14% — свыше 55 лет.

Более половины искателей работы имеют высшее образование, 31% — профессионально-техническое, 16% — общее среднее образование. По видам экономической деятельности распределение следующее: 21% раньше был занят в сфере торговли; 17% — в перерабатывающей промышленности; 13% — в государственном управлении, обороне, обязательном социальном страховании.

Количество вакансий, заявленных работодателями в государственную службу занятости, на 34% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года. Большинство свободных мест сконцентрированы на предприятиях перерабатывающей промышленности (20%), оптовой и розничной торговли (13%), в сфере образования (12%) и на транспорте (9%).

Работодатели чаще всего ищут рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (24%), квалифицированных рабочих с инструментом (21%), по 12% приходится на неквалифицированных работников и тех, кто занят в сфере торговли и услуг.

Лидером по количеству трудоустроенных традиционно были сельское хозяйство (более трети), перерабатывающая промышленность и торговля (по 15–16%).

В ноябре в среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендовало шестеро безработных (в прошлом году было по три человека). Самое большое несоответствие между спросом на рабочую силу и ее предложением в профессионально-квалификационном разрезе наблюдалось среди служащих и руководителей (на одну вакансию — 21 претендент), квалифицированных рабочих сельского хозяйства (16 человек).

Например, разного рода директоров у нас — хоть пруд пруди (более шести тысяч). Даже больше сотни глав райгосадминистраций, для которых не заявлено ни одной вакансии. А по итогам десяти месяцев их было еще больше — 283. Достаточно сложно найти работу экономистам, менеджерам, юристам, операторам компьютерного набора, бухгалтерам.

Так чем же можно порадовать тех, кто оказался за бортом? Предложений немного, и они скорее похожи не на спасательный круг, а на поплавок, который в любой момент может накрыть волна даже средней мощности. Ведь хотя во время действия карантина специалисты центров занятости не перестают подбирать для безработных подходящие вакансии, а для работодателей — квалифицированный персонал, ситуация еле удерживается.

Помощь по безработице незначительная. Да и откуда ей взяться, если мощный «теневой» сектор не платит налоги в бюджет, а расходы из госказны растут. И хотя на период действия карантина и в течение 30 дней после его завершения повышен минимальный размер помощи по безработице (с 650 до 1 тыс. грн), он не способен спасти.

К тому же эта сумма не изменилась и сейчас, хотя с 1 июля максимальная помощь безработным в связи с повышением прожиточного минимума выросла до 8 788 грн в месяц, а с декабря — до 9080 грн.

Величина выплат зависит от страхового стажа и заработной платы, а также продолжительности безработицы (расчет ведется в процентах к определенному размеру согласно ст. 22 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы»).

Количество безработных, получающих помощь минимального размера (1 тыс. грн), составляла 77 тысяч человек (23%), повышенного минимального размера (1 800 грн) — 35 тысяч (10%), максимального размера (8 788 грн) — 32 тысячи человек (9%).

По сообщению пресс-службы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, с начала карантина на компенсацию по безработице и частичной безработице потрачено около 14 млрд грн.

В течение 11 месяцев выплачено 11,5 млрд грн помощи безработным, зарегистрированным в центрах занятости, а на финансовую поддержку малого и среднего бизнеса из фонда борьбы с СОVID-19 выделено 2,8 млрд грн по программе помощи по частичной безработице, которая дала возможность сохранить рабочие места для 373,7 тысячи граждан.

Что же касается содействию в поиске работы, то следует заметить, что, параллельно с государственной службой занятости, помогают украинцам трудоустраиваться 3,9 тыс. частных агентств. Есть статистика их деятельности в течение 9 месяцев нынешнего года. Такую деятельность проводили почти 1191 агентство, 283 из которых — трудоустраивали на вакансии в Украине, 472 — направляли на работу к другому работодателю, 436 агентств — трудоустраивали людей за границей.

Общее количество граждан, которым помогли частные агентства, составляло 102,6 тыс. чел.: на вакансии в Украине трудоустроены 9,9 тыс. чел. (10%), направлены на работу к другому работодателю — 30,8 тыс. чел. (30%), подыскали работу за границей для 61,9 тыс. чел. (60%).

Соотношение трудоустроенных при содействии государственной службы занятости и частных агентств — не в пользу последних. Достижение ГСЗ за 9 месяцев 2020 года — 473 тыс. чел., что в 4,6 раза превышает достижения частных структур.

Исключение составлял только Киев, где количество трудоустроенных частными агентствами превышает потуги ГСЗ на 22%. Но в Украине есть и такие регионы (Волынская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская области), где частные кадровые структуры практически бездействуют.

И кроме массовости у украинской безработицы есть еще одна проблема: среди нетрудоустроенных много молодых людей. И хотя такая же ситуация у наших соседей (Грузии и Молдовы), ее надо решать. Эксперты утверждают, что это связано с отсутствием системной государственной политики в отношении молодежной занятости.

В аналитическом исследовании «Решение для молодежной занятости: влияние гражданского общества в Украине, Грузии и Молдове», представленном на пресс-конференции в Укринформе, речь шла о системном кризисе в этой сфере. Поскольку как иначе можно оценить тот факт, что здесь средний уровень безработицы вдвое выше, чем во всех других возрастных категориях.

Так, в 2019 году среди тех, кто искал работу больше года, безработных в возрасте до 34 лет насчитывалось около 40%. И причин такого положения более чем достаточно. Это и нежелание предпринимателей брать на работу молодежь без опыта, и низкие зарплаты для молодых специалистов, и оторванность учебных программ от практических запросов работодателей.

На начало декабря количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляло почти 410 тысяч. Из них помощь по безработице получали 353 тысячи граждан. Услугами госслужбы воспользовались свыше 1,1 миллиона человек. Это более чем вполовину превышает прошлогодний уровень. Но проблема не стала менее острой.

Во время пандемии проблемы трудоустройства молодежи еще больше обостряются из-за сужения рынка труда, связанного с экономическим кризисом, спровоцированным COVID-19.

По убеждению соавтора исследования, председателя общественной организации «Молодежная альтернатива» Людмилы Кудиной, отсутствие системной молодежной политики в отношении занятости побуждает молодежь к трудовой миграции. То есть государство своей бездеятельностью создает условия для трудовой миграции самой трудоспособной категории граждан. А это закладывает системные риски для экономики, социальных программ, сужает потенциал и уменьшает ресурсы для развития.

В то же время в Украине занятостью молодежи занимаются целых три ведомства: Министерство социальной политики, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство молодежи и спорта. Свои действия они недостаточно координируют, считают эксперты. Нет ни финансирования программ поддержки безработной молодежи, ни прогнозирования востребованности специальностей на рынке труда.

Что со всем этим делать, надо решать комплексно — от спроса и предложения на рынке труда, подготовки квалифицированных работников, которые соответствуют требованиям работодателей, — до государственно-частного партнерства в этом деле. Иначе безработицу не обуздать.

Татьяна Кириленко

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