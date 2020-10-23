Октябрьские цены: овощи относительно дешевы, чеснок, сахар и масло дорожают

Тенденция к снижению стоимости продукции овощеводства в последние недели сохраняется. Исключение - тепличные томаты, огурцы, цукини, сельдерей, лук-порей и, что особенно обидно, учитывая приближение сезона гриппа и ОРВИ, - чеснок. Вслед за ростом мировых цен на подсолнечник и масло эта продукция дорожает и на внутреннем рынке. Повышение стоимости сахара по сравнению с "валидольными" сентябрем и началом октября замедлилось. Сезон сахароварения набирает обороты. Не все гладко (как для потребителя) на рынке популярных круп. Гречневая каша обходится украинцам все дороже. Неужели придется вспоминать о временах "золотой" гречки?.. Такие общие впечатления. Далее - подробнее.

"Доступный" борщевой набор. Хоть что-то радует...

С сентября 2019-го по сентябрь 2020 году в Украине подешевели все овощи "борщевого набора". Об этом сообщает Госслужба статистики. Причем, некоторые ингредиенты нашего главного национального блюда упали в цене довольно существенно: картофель - на 37,9%, до 9,08 гривень за килограмм в розницу, репчатый лук - на 35,9% (до 5,73 гривень), свекла - на 21, 5% (до 5,71 гривень), капуста - на 24,3% (до 6,01 гривень за килограмм). Стоимость моркови снизилась на "скромные" 3,6% (до 7,92 гривень за килограмм). Но и это не может потребителей не радовать. Тем более, что аналитики аграрных рынков говорят о предпосылках для удешевления этого полезного овоща. По данным проекта EastFruit, снижение отпускных цен на морковь продолжается. Из-за сравнительно незначительного спроса на фоне сезонной активизации поставки продукции с полей. Сейчас фермеры считают за "счастье" продать оптовые партии по 2,5-4 грн / кг ($ 0,09-0,14 / кг). А это - на 18-20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Правда, пока производители пытаются сбывать продукцию невысокого качества, не подлежащую длительному хранению. За качественные корнеплоды с началом заморозков, очевидно, будут просить на 2-3 гривни больше. Пока же специалисты говорят о перспективах постепенного снижения цен. На несколько десятков копеек в неделю.

А вот темпы сбыта белокочанной капусты вообще беспокоят производителей. Как и ее цены, которые перманентно снижаются. Основным фактором негативного (для фермеров) ценового тренда называют избыток предложения. Правда, также говорится о продукции низкого качества, которую нельзя долго хранить ни в промышленных, ни в домашних условиях. Оптовые цены производителей колеблются от 2 до 3,5 грн / кг ($ 0,07-0,12 / кг), что в среднем на 12% дешевле, чем на прошлой неделе. Как отмечают аналитики EastFruit, в большинстве хозяйств идут активные уборочные работы, поэтому некондиционную капусту пытаются сразу же поставлять на рынок - в обход овощехранилища. Но спрос остается довольно низким. Как следствие, капуста на отечественном рынке уже стоит в среднем на 20% дешевле, чем в такой же период прошлого года. Производители признают: капуста будет падать в цене до конца уборочных работ.

Ненадлежащее хранение овощей все может испортить

Далее все будет зависеть от хранения. Для Украины - это большая проблема. С одной стороны, современных овощехранилищ последние годы построили немало. Но доступ к ним имеют только крупные производители, способные инвестировать в развитие инфраструктуры миллионы или даже десятки миллионов "зеленых" (и то не о капустных листьях)... По словам экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрея Ярмака, несмотря на наличие мощностей, проблемы с хранением овощной продукции в Украине все еще довольно значительны. И начинаются они с того, что овощи не хранятся сами по себе. Построить современное хранилище мало: "Нужно изменить технологию выращивания овощей и картофеля именно для хранения. Кроме того, надо научиться собирать вовремя". Мелкому фермеру не по карману, да и невыгодно самому строить хранилище. "Эффективным оно будет, если рассчитано на более 1500 тонн единовременного хранения", - напоминает Андрей Ярмак.

Отсюда - и отсутствие уверенности, что через несколько месяцев мы не станем свидетелями очередного ценового всплеска то ли рынка картофеля, то ли лука, то ли капусты с морковью. Пока же имеем возможность порадоваться нынешнему "овощному статусу-кво”: по данным информационно-аналитического портала АПК Украины, средняя отпускная цена картофеля на начало третьей декады октября - 7,44 гривни за килограмм (на 39% меньше, чем в октябре прошлого года и на 19% дешевле, чем в нынешнем сентябре), капусты - 4,59 гривень (минус 24% и минус 11% соответственно), моркови - 5,73 (-18 и -15%), свеклы - 4,7 гривень (-25 и -18%), лука - 4,71 (-37 и -30%).

Кому витамины, кому фитонциды?..

Между тем стремительно дорожает продукт, который бросают в борщ далеко не все наши домохозяйки. Зато почти все любят есть вприкуску с главным блюдом. Речь о чесноке. За последний месяц его стоимость повысилась практически вдвое.

"Распространение коронавируса и карантин вызвали ажиотажный спрос на некоторые продукты, в частности чеснок, имбирь и лимоны. Особенно на чеснок", – констатирует исполнительный директор Украинской плодоовощной ассоциации Семен Крамаренко. И поясняет: "На подорожание повлияли сразу несколько факторов. Первый регион, который столкнулся с проблемой коронавируса - Китай. Именно Китай - главный поставщик этой продукции в нашу страну, поставляя 73% всего импортируемого Украиной чеснока. Эпидемия повлияла на цепочки поставок продукции из КНР ". Подобная ситуация и с имбирем. 56% всех поставок - импорт из Китая. "Второй важный аспект - психологический фактор. Многие люди испуганы вирусом и всячески пытаются обезопасить себя, увеличивая потребление чеснока, имбиря и лимонов. Нет доказательств, что потребление этих продуктов защищает от коронавируса, однако они - дополнительный источник витаминов и полезная пища, которая укрепляет иммунитет", - добавляет Семен Крамаренко.

Несмотря на традиционную для последних лет нехватку на внутреннем рынке чеснока собственного производства, очевидно, и на этот раз придется надеяться на то, что "восток нам поможет". Сбор чеснока в Поднебесной завершается. И, похоже, что в этом году страна заложит на хранение рекордные его объемы. По данным аналитиков, в хранилищах в КНР будет примерно 4,6 миллиона тонн чеснока, что на 30% больше, чем в прошлом году. Такой значительный рост уже вызвал снижение цен на чеснок в самом Китае. К примеру, фиолетовый чеснок высокого качества продают по $0,64 / кг (18 гривень 9 копеек в эквиваленте), что вдвое ниже уровней прошлого года, а текущая средняя цена белых сортов - $0,36 / кг (10 гривень 18 копеек). Очевидно, и в Украине эту продукцию экспортировать дешевле.

Довольно неплохие перспективы имеет и еще один влиятельный игрок "чесночного" рынка - Узбекистан. Поставки оттуда в ближайшие месяцы помогут сбалансировать цены.

Помидорчики-огурчики: и в салате вместе, и дорожают "синхронно"

Стоимость тепличных томатов в Украине продолжает постепенно расти. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Большинство мелких производителей практически завершили реализацию и предлагают томаты только мелким оптом. А выборки томатов в стационарных теплицах крупных хозяйств снизились из-за похолодания. Сейчас тепличные томаты поступают в продажу по 18-23 грн/кг ($ 0,64-0,81/кг), что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом уже и тогда томаты с закрытого грунта в Украине стоили в среднем на 23% дороже, чем в этот же период в прошлом году! И это, говорят, "не вечер": по итогам этой недели ждут очередной рост отпускных, а за ними - и розничных цен.

То же касается и тепличных огурцов. Ведь, помимо прочего, многие украинские комбинат в этом году отказались выращивать огурцы второго севооборота или сократили площади под ними в пользу томатов. Пока не поступает на полки наших магазинов и базарных палаток импорт. Таким образом, производители могут и дальше повышать отпускные цены. Сейчас они отгружают огурцы по 8-15 грн / кг ($0,28-0,53 / кг), что в среднем на 41% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Но. Любителей "овощной статистики" порадуем: даже после резкого повышения цен тепличные огурцы в Украине сейчас стоят в среднем на 35% дешевле, чем в начале последней декады октября прошлого. Хотя эксперты прогнозируют, что пик нынешней цены еще впереди.

Что касается других овощей, то, по данным аналитиков, сохраняется тенденция к умеренному снижению стоимости всех видов перца, баклажанов и сельдерея. Цены на зелень стабильны. Во фруктово-ягодном сегменте подорожали сливы, груши и виноград. Зато немного снизилась стоимость арбузов и дынь. Цена яблок стабильна. Но вряд ли это особенно радует украинцев, ведь, по данным Госстата, с сентября 2019 года до начала октября 2020 года они подорожали на 31,5% и в среднем стоили 22,31 гривень за килограмм. А тут еще и "предсказания" экспертов огорчают: учитывая снижение урожая и возможные повышенные потери при хранении, не исключен достаточно активный рост цен на фрукты и виноград в зимний период и весной.

Сахар. "Несладкие" цены нового сезона

Сезон сахароварения в Украине набирает обороты. Работают уже 28 предприятий из 33. По состоянию на 21 октября изготовлено 280,3 тонн продукции. Переработано 2,14 миллиона тонн сахарной свеклы. По данным Информационно-аналитического портала АПК Украины, собран урожай почти на 30% засеянных площадей. Средняя урожайность - 419,5 центнеров с гектара (против 446 центнеров на круг прошлом году). Плюс на 5% сократились площади под этой культурой. Таким образом, производство сахара в 2020/2021 маркетинговом году прогнозируется на уровне 1200000 тонн, что на 15% меньше, чем в 2019-м.

Такие ожидания уже отразились на стоимости готовой продукции. Средняя цена производителей - примерно 15 гривень за килограмм. Это на 21% больше, чем в прошлом году, и на 20% дороже, чем в сентябре. Но в отраслевой ассоциации успокаивают: никаких причин для дальнейшего подорожания нет. "В целом, несмотря на снижение объемов производства, потребности внутреннего рынка будут обеспечены. С учетом переходящих остатков ресурсы сахара в 2020/21 маркетинговом году полностью удовлетворят потребности. Поэтому значительного роста цен не предвидится", - говорит аналитик сырьевых рынков и сельского хозяйства Национальной ассоциации "Укрсахар" Назар Михайловин.

Подсолнечное масло. Хотя подсолнечник и не уродился, мировые цены "вытянут" наш экспорт

Что радует огорченных неурожаем производителей, которые говорят, что даже не будут собирать выращенное на отдельных площадях. Но бьет по карманам потребителей... Из-за нынешних неблагоприятных погодных условий (прежде всего, засухи) стоимость подсолнечника стремительно растет. А значит - дорожает и масло. Средняя отпускная цена литра масла превысила 31 гривню. В эту стоимость нужно добавить еще 20-40% (транспортные затраты и наценки поставщиков и торговых сетей), чтобы посчитать, какой будет цена в розницу. 37-45 гривен. И то еще - без учета так называемого "психологического фактора", который, как правило, заставляет украинцев при всяком подозрении, что стоимость того или иного продукта будет расти, массово раскупать все, что лежит на полках...

"Урожай подсолнечника наше агентство оценивает на уровне 15 млн тонн против прошлогоднего показателя в 18,8 млн тонн. Производство украинской сои прогнозируем в объеме 2,5-2,8 млн тонн, что также существенно ниже прошлогоднего показателя в 3,7 млн тонн. В дополнение к сокращению собственного урожая подсолнечника видим стремительно восходящий тренд цен на масло, который отражает общемировые тенденции на рынке всех растительных масел", - комментирует Укринформу заместитель генерального директора информационной компании "ПроАгро Групп" Мария Колесник.

Эксперт при этом прогнозирует: если вторая волна COVID-19 не ограничит мировой спрос на топливо и растительные масла, то до конца года стоит ожидать дальнейший ценовой рост как на рынке растительных масел, так и на рынках сырья для их производства. Уже сейчас дополнительные международные требования к сертификации пальмового масла оказывают выгодное для украинских экспортеров давление на мировые цены "непремиального" масла. Соответственно, его поставки на рынок резко сократились. Что заставляет промышленных потребителей замещать ее другими маслами (прежде всего, соевым и подсолнечным) в пищевом и кондитерском производстве. Отсюда - перспектива повышения "масличных" цен.

Рынок круп: каши из топора пока не варим. Но цены “кусаются”

Ценовая ситуация в этом сегменте отечественного рынка потребителей не радует. Опять - как в "старые недобрые" времена бьет рекорды гречка. Средняя отпускная цена - 32 грн. Что на 80% больше, чем в октябре прошлого года. Подорожали и другие крупы: ячневая - на 18% (9,28 гривень за килограмм), гороховая - на 28% (12,89), кукурузная - на 34% (10,77). Пшенная пока на 7% дешевле, чем в октябре прошлого года (12,99 гривень за кило), но тянется за "подружками": по сравнению с сентябрем подорожала на 7%, а с начала месяца набрала в цене 3%. Поскольку дорожает и мука, и вот-вот "прыгнут" цены на хлеб (о чем писал Укринформ), то и приятных ценовых изменений в "крупяном царстве" эксперты не прогнозируют. Хотя и слишком стремительного подорожания, говорят, не будет. За исключением разве что упомянутой уже "королевы-гречки".

Но - не будем паниковать: тотального дефицита ни одной из круп в Украине нет.

Владислав Обух, Киев

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