Чтобы не оказаться на крючке у мошенников

Причем услуга доступна по стоимости: в среднем 300 евро, из которых сначала надо заплатить только 100, а 200 евро — из первой зарплаты.

Разве не выгодное предложение? Это уже со временем «осчастливленный» претендент на вакансию поймет, что оказался на крючке у мошенников. Потому что в лучшем случае обнаружит полнейшее несоответствие обещанного реальным условиям трудоустройства, в худшем — отсутствие работы как такой. А тем временем фирма-посредник или совсем исчезает, или взыскать с нее уплаченную сумму довольно проблематично, а то и вообще нереально.

Далеко не все в порядке и с лицензированными компаниями, на которые приходится незначительная доля на этом рынке труда. Например, в 2017–2018 годах Польша приглашала на работу по 1,7 миллиона наших соотечественников ежегодно. Но менее 1% (12390–2500 человек) устроились через лицензированные компании, из которых далеко не все действовали добросовестно.

Отсюда напрашивается вывод: действующего законодательства, регулирующего эту сферу деятельности (это Конституция, Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы «О внешней трудовой миграции», «О занятости населения» и другие нормативно-правовые акты), недостаточно, чтобы перекрыть все лазейки.

Поэтому на днях Верховная Рада приняла за основу проект закона «О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу». «За» проголосовали 248 народных депутатов. В дальнейшем документ должны подготовить ко второму чтению, учтя замечания и предложения, высказанные при обсуждении в сессионном зале.

В том, что он коснется значительной части наших соотечественников, сомневаться не приходится. Об актуальности проблемы заробитчанства можно судить по данным исследования, проводившегося в феврале этого года социологической группой «Рейтинг».

В соответствии с ним свыше 60% молодежи в возрасте от 18 до 29 лет думают о трудоустройстве за границей. Этого хочет и каждый второй украинец в возрасте от 30 до 49 лет. В целом же 45% всех опрошенных хотели бы уехать за границу, поскольку не могут обеспечить минимальный экономический уровень существования своей семьи.

В объяснительной записке к вышеупомянутому законопроекту речь идет о том, что в условиях значительных отличий в экономическом развитии между нашей страной и соседними, внедрения новой миграционной политики во многих государствах ЕС, упрощающей привлечение рабочей силы извне, миллионы украинцев ежегодно едут на заработки за границу. Этим пользуются многочисленные мошенники, выступающие под видом компаний по международному трудоустройству, собирая с граждан по 300–600 евро за непредоставленные услуги.

Но даже если бы и выполняли добросовестно свои обязательства, то за это им должны платить не искатели вакансий, а иностранные работодатели, заказывающие работников. По крайней мере так считают авторы проекта, ссылаясь на международную практику.

Изменив законодательство, они надеются не только существенно уменьшить мошенничество в этой сфере, избавившись от недобросовестных посредников, но и помочь легальным игрокам рынка по международному трудоустройству, создав им конкурентную среду для прозрачной работы. Надеются, что в выигрыше будет и государство, ведь оно получит деньги в виде налогов.

За решение проблемы посредничества депутаты взялись осенью прошлого года. Но, как уже заведено в нашем парламенте, законопроектов подали сразу два. Поэтому спикер поручил комитету по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотреть оба, что и было сделано.

Не прибегая к детальному анализу, следует отметить то, чем они отличаются. В законопроекте «О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу» №2365, поданном группой народных депутатов во главе с Галиной Третьяковой, предложено отменить лицензии по предоставлению посреднических услуг в трудоустройстве за границей и внедрить декларативный принцип.

В соответствии с ним компания-посредник сообщает государству о своем намерении заниматься этим видом деятельности и после внесения сведений о ней в реестр начинает работать под надзором соответствующего государственного органа. Компании, не сделавшие этого, автоматически считаются нарушителями действующего законодательства и жестко наказываются.

Кроме того, компаниям-посредникам запрещается получать за свои услуги гонорары, комиссионные, другие вознаграждения, и устанавливается административная ответственность за нарушение законодательства о деятельности субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по посредничеству в международном трудоустройстве.

Альтернативным законопроектом (№2365-1) «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно осуществления хозяйственной деятельности по посредничеству в трудоустройстве за границей и противодействия торговле людьми» предлагалось сохранить лицензирование деятельности по посредничеству в трудоустройстве за границей.

Чтобы избежать рисков оказаться в ситуациях, связанных с торговлей людьми, предполагалось усилить государственный контроль над сферой посредничества со стороны центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции. Кроме усиления контроля над соблюдением лицензионных условий, речь шла и об установлении административной и финансовой ответственности за их нарушение.

По результатам рассмотрения комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов решил, что именно законопроект №2365 является тем документом, который защитит украинских трудовых мигрантов, упорядочит работу компаний-посредников и либерализует процедуры и правила их работы.

Поэтому комитет поддержал внесение предложенных изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП), законы «О лицензировании видов хозяйственной деятельности», «О внешней трудовой миграции» и «О занятости населения». В своем заключении он рекомендовал парламенту альтернативный законопроект отклонить, а документ под №2365 — направить на рассмотрение в первом чтении, принять его за основу и доработать с учетом требований нормопроектировальной техники ко второму чтению.

Правда, есть предостережения у Государственной регуляторной службы. Там убеждают, что отмена лицензий недостаточно обоснована. У профсоюзных объединений своя позиция: они за существенную доработку законопроекта. В то же время Конфедерация работодателей Украины поддерживает документ в поданной редакции.

А вот у Главного научно-экспертного управления аппарата Верховной Рады замечаний более чем достаточно. Его специалисты категоричны: по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект №2365 советовали отклонить, поскольку он не усиливает защиту украинцев, ищущих трудоустройство за границей.

Дескать, предложенное ослабление государственного регулирования и контроля в сфере услуг по посредничеству (вместо лицензирования декларирования) не улучшает, а даже угрожает ухудшением ситуации. Ведь лицензирование (соответствие лицензионным условиям, выполнение этих требований, проверки их соблюдения, остановка или аннулирование лицензии в случае нарушения) является более жестким средством контроля по сравнению с декларированием.

При этом предложенный в проекте механизм, согласно которому субъект хозяйствования может работать на основании поданной органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, соответствующей декларации и включения его в перечень субъектов хозяйствования, предоставляющих такие услуги, не предусматривает государственного контроля над таким субъектом после начала ведения им соответствующей деятельности и запрета заниматься ею в случае нарушения законодательства. Аргументы авторов проекта о необходимости отменить лицензирование в связи с массовым мошенничеством лицензированных структур, эксперты также не считают убедительными. Они, скорее, свидетельствуют об отсутствии надлежащего контроля со стороны соответствующих государственных органов над субъектами хозяйствования, а вовсе не о необходимости отмены лицензий.

Сомнительным называют и предложение установить именно административную ответственность за взимание гонораров, комиссионных и других вознаграждений за посредничество в трудоустройстве (часть 3 статьи 16626 КУоАП в редакции проекта).

Да и запрет компаниям — посредникам по трудоустройству за границей получать от граждан за предоставленные услуги гонорары, комиссионные и другие вознаграждения уже установлен (в Хозяйственном кодексе за нарушение правил осуществления хозяйственной деятельности к субъектам хозяйствования могут быть применены административно-хозяйственные санкции, то есть меры организационно-правового или имущественного характера, направленные на прекращение правонарушения субъекта хозяйствования и ликвидацию его последствий).

Эксперты убеждены, что более эффективно будет применить не административную ответственность конкретного физического лица (должностного лица субъекта хозяйствования), а именно административно-хозяйственные санкции, действие которых направлено на лицо как на хозяйствующий субъект, а также на его непосредственную деятельность (часть 1 статьи 239, статья 241 ХК).

Учитывая все вышеизложенное, Главное управление не поддержало принятие проекта в предложенной редакции. Какие аргументы убедили депутатское сообщество все же принять его за основу и направить на доработку ко второму чтению, корреспонденту ZN.UA рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

По его убеждению, целесообразность замены лицензирования деятельности по международному трудоустройству декларированием очевидна. Сейчас за действующими на рынке двумя тысячами лицензированных компаний особого надзора контролирующих органов не наблюдалось. Следовательно, потеря управляемости со стороны государства этой сфере не угрожает.

Наоборот, с отменой лицензий исчезает коррупционная составляющая, когда за получением документа одни претенденты безуспешно обращаются по несколько раз, а другие запросто его «покупали» с первой попытки. К тому же компания-посредник вынуждена была получать лицензию на каждого нового работодателя, что фактически заводило ее в тупик.

В то же время декларативный принцип упрощает получение разрешения на начало деятельности и вовсе не делает ее бесконтрольной. Ведь, сообщая о своем желании заниматься посредничеством в международном трудоустройстве, заявитель указывает все свои данные и после регистрации подпадает под контроль со стороны государства. Такие компании начинают работать «по-белому», и не будет никаких проблем найти их в случае нарушения действующих правил.

Причем штраф за нарушения такой, что вряд ли найдется много желающих рисковать, поскольку выложить придется от семнадцати до пятидесяти тысяч гривень. То есть ни о каком «необоснованном смягчении ответственности за незаконное посредничество в трудоустройстве за границу» речь не идет.

Относительно же того, что запрет компаниям — посредникам по трудоустройству за границей получать от граждан за предоставленные услуги гонорары, комиссионные и другие вознаграждения уже установлен в Хозяйственном кодексе, то там речь идет о тех, кто ищет работу в Украине, а не за границей. Это же касается и Закона «О рекламе», который также в этой части нуждается в изменениях.

В общем, закон «О защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством в трудоустройстве за границу» доработают и примут, в этом пан Воскобойник не сомневается. Специалист больше встревожен тем, как его будут выполнять. Прогноз хотя и утешительный, но с реализацией в несколько отдаленной перспективе. Потребуется еще 3–5 лет, чтобы убедить потенциальных искателей работы за границей и тех, кто им в этом помогает, что играть по новым правилам не только законно, но и выгодно.

Татьяна Кириленко

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