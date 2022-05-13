В УПЦ осудили военную агрессию России и призвали верующих объединиться для победы

Украинская Православная Церковь осуждает военную агрессию России против Украины, разделяя боль и страдания украинского народа.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом говорится в заявлении Священного Синода Украинской Православной Церкви.

«Уже почти три месяца Украинский народ мужественно защищается от военного нападения Российской Федерации, вторгшейся на территорию нашего суверенного и независимого Государства. Каждый день эта жестокая война уносит жизни сыновей и дочерей Украины. Пламя войны пронзило сердце каждого гражданина, тысячи семей почувствовали на себе жгучую боль этой ужасной трагедии. Более пяти с половиной миллионов украинцев были вынуждены стать переселенцами. Украинская Православная Церковь сразу осудила военную агрессию Российской Федерации против Украины и упорно подчеркнула, что война – это большой грех», - подчеркивается в документе.

Священный Синод УПЦ напомнил, что Церковь неоднократно призывала прекратить кровопролитие и, начав переговорный процесс, разрешить конфликт с помощью слова, а не оружия, однако на сегодняшний день ракетные обстрелы и бомбовые удары охватили почти всю территорию нашей Родины.

«Украинская Православная Церковь полностью разделяет боль и страдания Украинского народа. От боевых действий страдают 14 из 53 епархий нашей Церкви. На территории этих епархий насчитывается более 3 тысяч приходов и 62 монастыря, где даже рискуя жизнью, продолжают совершать свое служение 3,5 тысячи священнослужителей и почти 2 тысячи монахов и монахинь», - говорится в заявлении.

Священный Синод подчеркнул, что Украинская Православная Церковь поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать защитников Украины и будет оказывать благотворительную помощь нуждающимся.

«В это непростое время, когда наша Родина и наша Церковь страдает от войны, а наши мужественные воины стоят на защите государственности Украины, все мы должны объединиться ради победы. Призываем всех к усиленной молитве за Украину и ее власть, за наших военнослужащих и многострадальный народ», - подытожили в заявлении.