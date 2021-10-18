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Ляшко: Люди пренебрегают прививкой, поэтому единственный выход – карантинные ограничения

18.10.2021 / 09:02
Ляшко: Люди пренебрегают прививкой, поэтому единственный выход – карантинные ограничения
Министр здравоохранения Виктор Ляшко упрекнул украинцев, которые не делают прививки от коронавируса.

Об этом заявил Ляшко, которого цитирует пресс-служба Минздрава

Прямая речь: "Сейчас мы имеем два эффективных пути противодействия распространению короновирусной болезни - вакцинация и карантинные ограничения. Но у нас почему-то продолжают пренебрегать возможностью сделать прививки, поэтому единственный выход для предотвращения коллапса медицинской системы - введение карантина...

Увеличение количества вакцинированных лиц позволит региону пройти волну без применения дополнительных карантинных ограничений".

Министр подчеркнул, что на реанимационных койках нет ни одного вакцинированного, так как прививка позволяет избежать тяжелого течения болезни. А 97% тех, кто был госпитализирован с коронавирусной болезнью, не были вакцинированы.

С 18 октября Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская область переходят в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19. А это значит, что карантин в этих регионах ужесточат.

С 15 октября еще и Херсонская область перешла в "красную" зону.

Источник

коронавирус, карантин
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