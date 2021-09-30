Кабмин сменил главу миграционной службы

Кабинет министров уволил Максима Соколюка с должности главы Государственной миграционной службы Украины. В то же время правительство назначило Наталью Науменко исполняющей обязанности главы Государственной миграционной службу Украины.

Об этом свидетельствует сообщение народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram-канале.

Отметим, что до этого Наталья Науменко занимала должность первого заместителя главы миграционной службы.

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