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Кабмин сменил главу миграционной службы

30.09.2021 / 17:18
Кабинет министров уволил Максима Соколюка с должности главы Государственной миграционной службы Украины. В то же время правительство назначило Наталью Науменко исполняющей обязанности главы Государственной миграционной службу Украины.

Кабинет министров уволил Максима Соколюка с должности главы Государственной миграционной службы Украины. В то же время правительство назначило Наталью Науменко исполняющей обязанности главы Государственной миграционной службу Украины.

Об этом свидетельствует сообщение народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram-канале.

Отметим, что до этого Наталья Науменко занимала должность первого заместителя главы миграционной службы.

Источник

Кабмин, миграционная служба
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