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Сегодня верующие УПЦ празднуют церковное Новолетие

14.09.2021 / 12:01
Сегодня верующие УПЦ празднуют церковное Новолетие
Источник: Центр информации УПЦ
Последним праздником церковного года является Успение Божией Матери - 28 августа, а первым праздником нового церковного года - Рождество Пресвятой Богородицы - 21 сентября

Православная Церковь 14 сентября празднует церковное Новолетие - начало церковного года или начало индикта.

Константинопольское летоисчисление начиналось с 1 сентября 312 года, сообщает Центр информации УПЦ.

В этот день отмечали память о победе, которую император Константин одержал над римским императором Максентием. После битвы Константин даровал христианам свободу вероисповедания.

В 325 году на первом Вселенском Соборе решили отмечать в этот день церковное Новолетие. После принятия христианства на Руси до XV века год начинался с марта - с 1 марта вели начало года все древние русские летописцы.

С 1492 года на Руси отмечали Новолетие как церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в Новолетие было воспоминание проповеди Иисуса Христа в Назаретской синагоге, когда Христос сказал, что он пришел «исцелять сокрушенных сердцем...проповедовать лето Господне благоприятное».

В последний раз чин летопроводства был совершен 1 сентября 1699 года в присутствии Петра I , который, принимал от патриарха благословение и поздравлял народ с новым годом. Петр I издал указ о переносе начала гражданского нового года на 1 января. С 1 января 1700 года чин летопроводства не совершался.

Последним праздником церковного года является Успение Божией Матери - 28 августа, а первым праздником нового церковного года - Рождество Пресвятой Богородицы - 21 сентября.

 

Источник: Inpress.ua
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