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Поможем спасти жизнь матери двух детей

04.09.2021 / 13:12
Сбор средств на лечение Александры Родыгиной, матери двух детей

Помогите спасти жизнь Александре Родыгиной, 1991 года рождения, маме двух маленьких дочек.

У молодой женщины диагностировали рак осенью 2020 года. Химиотерапия, операция перед Новым годом - и снова химия. Однако болезнь так и не отступила.

После операции и четырех курсов химиотерапии врачи Киевского областного онкологического диспансера поставили диагноз: рак яичников с внутрибрюшными метастазами за пределами таза (Ca ovariorum gr IIIC pT3c N0 М0 кл.гр II).

Позднее специальная компьютерная томография выявила признаки перитонеального карциноматоза, асцит и было еще две химии.

Александре остро и срочно необходимо дальнейшее лечение. Курс химии бесплатный, однако требуется добавление в капельницу дорогого противоопухолевого лекарственного средства - Бевацизумаба. Для прохождения полного курса химиотерапии необходимо более 120-ти тысяч гривен.

Александра работает в больнице медсестрой и растит двух милых дочурок, которым шесть и четыре года. Все накопления уже потрачены, небольшой зарплаты не хватает даже на один курс лечения, а их будет в лучшем случае три.

Мир не без добрых людей, Александра надеется на вашу помощь. Поможем ей вместе! Дети не должны остаться без матери.

Карта ПриватБанка: 5168 7554 6351 3743 Родыгина Александра Владимировна

Спасибо всем неравнодушным!

Полное описание КТ (PDF-файл)

Результаты анализа крови (PDF -файл)

дети, рак, Родыгина Александра
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