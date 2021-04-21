Войти | Зарегистрироваться
14:07

среда,
21 апреля
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Меркель: ситуация на Донбассе и в Крыму более чем тревожная

21.04.2021 / 13:43
На сегодня с учетом угроз безопасности ситуация на Донбассе и в Крыму более чем тревожная. Но тем не менее Европе следует поддерживать диалог с Российской Федерацией, несмотря на все разногласия.

Об этом в ходе обращения к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, на сегодня мир и безопасность уже не являются чем-то самими собой разумеющимися.

"Ситуация в Беларуси, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная", - отметила она.

В то же время она подчеркнула важность сохранения транзита российского газа через Украину после запуска нового газопровода "Северный поток-2".

Напомним, ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС заявил, что Россия стянула к украинским границам около 150 000 военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ возле украинской границы.

Также стало известно, что США предоставят Украине дополнительное финансирование на развитие в размере 155 млн долларов.

Источник

Донбасс, Меркель
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.