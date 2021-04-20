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10:23
Чехия потрясена масштабом высылки своих дипломатов из РФ, обдумывает дальнейшие шаги
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17:51
США рекомендуют авиакомпаниям осторожно летать над Украиной и РФ
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17:20
Возле Парижа разбился легкомоторный самолет: четыре человека погибли
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16:18
В Техасе произошла смертельная стрельба – третья за два дня
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13:51
Посол призвал Германию помочь Украине как можно быстрее вступить в НАТО
- 10:23
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Субсидий "на шару" уже не будет: требования для получения выплат усиливают20.04.2021 / 09:26Последние новости рубрики
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13:19
Минфин Украины рассчитывает получить транш МВФ в сентябре - министр
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13:05
«Консалтинг» Сергея Куюна оказался лоббизмом: ОККО перечисляет за эти услуги миллионы
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09:42
"Газпром" купил всю дополнительную мощность Украины для транзита газа в мае
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14:21
Рада в первом чтении одобрила законопроект о лишении свободы за недостоверное декларирование
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14:21
Кабмин выделил на вакцинацию от COVID-19 дополнительные 6,5 млрд гривен
- 13:19
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12:04
В Нью-Йорке приготовили "амбассадорский" борщ
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10:24
В Турции во время раскопок во дворце Топкапы нашли галерею римского периода
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11:25
На Закарпатье снег засыпал дерева, котоые успели зацвести
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11:32
В Китае создали робота, который заваривает кофе без вмешательства человека
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13:10
Столичная полиция за сутки обнаружила 173 "карантинных" нарушения
- 12:04
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