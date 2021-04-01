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Минздрав ожидает, что количество больных COVID будет расти еще неделю-две

01.04.2021 / 11:16
Министерство здравоохранения ожидает еще повышение уровня заболеваемости коронавирусом и госпитализации в течение ближайшей недели или двух.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на заседании правительства 31 марта

Прямая речь: "Ситуация остается достаточно напряженной, мы прогнозируем еще рост количества больных, и как следствие - количества госпитализаций в течение не менее ближайшей недели-двух".

Степанов напомнил, что сейчас на территории Украины действует адаптивный карантин. Минздрав считает эту стратегию лучшей. Министр отметил, что по показателю смертности Украину опережают 34 страны Европы.

Глава Минздрава подтвердил, что сейчас 11 регионов Украины наоходятся в красном уровне эпидемиологической опасности, из которых в трех западных (Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая область) наблюдается тенденция к стабилизации.

Степанов отметил: чтобы победить ковид, очень важно соблюдать все карантинные меры, введенные правительством.

Напомним: За сутки 30 марта в Украине диагностировали 11 226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 5 558 человек, умерли 407 больных, выздоровели 6 405 человек.

Источник

коронавирус, карантин
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