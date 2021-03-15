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Партия будет просить Зеленского идти на второй срок

15.03.2021 / 15:14
Партия "Слуга народа" будет просить президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй президентский срок.

Об этом сообщил глава фракции и политсовета партии "Слуги народа" Давид Арахамия, председатель партии Александр Корниенко на брифинге после съезда партии 13 марта.

Прямая речь Арахамии: "Мы будем его просить идти на второй срок. А как он решит – это его личное решение".

Прямая речь Корниенко: "Можно эти спекуляции (о том, будет ли Зеленский баллотироваться – ред.) проводить бесконечно, но есть только один человек, который точно даст ответ на этот вопрос – это Владимир Александрович Зеленский. Придет время, и он каждому украинцу даст на это ответ".

Источник

Зеленский, Слуга народа
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