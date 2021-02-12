Евросоюз напомнил Зеленскому, что независимость и свобода СМИ должны быть в приоритете у Президента, – Euronews

Об этом пишет сайт популярного европейского телеканала Euronews.

Информационный портал подчеркивает, что международная и европейская ассоциации журналистов назвали закрытие телеканалов в Украине «политически мотивированным» и «вопиющим нападением на свободу прессы».

В материале приводятся слова пресс-секретаря, представителя ЕС по иностранным делам Хосепа Боррелля, который сообщил, что Европейский союз находится в процессе оценки последствий данного решения, и что независимость и свобода СМИ имеют наивысший приоритет.

Также сайт процитировал и председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, который отметил, что вина владельца телеканалов и их сотрудников не была доказана в судебном порядке.

«Около 1300 работников СМИ лишены доступа к своим зрителям и лишены права заниматься своей профессией. При этом судебного решения о том, что они совершили действия, наносящие вред государству – нет», – сказал Томиленко.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что причина падения рейтинга действующего Президента и его партии не в работе телеканалов, а в нежелании действующей власти решать проблемы, которые больше всего волнуют простых украинцев.

«Каждый день простые люди, беря в руки платежки за коммунальные услуги, не получая помощи в предупреждении коронавируса, сидя дома из-за бессмысленного локдауна, лишаясь права свободно говорить на родном языке, понимают – их цинично обманули и продолжают обманывать», – резюмировал Виктор Медведчук.