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Парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента - депутат

08.10.2020 / 13:50
Депутаты парламента Киргизии 7 октября начали процедуру объявления импичмента президенту страны Сооронбаю Жээнбекову. Такое решение приняли на фоне антиправительственных протестов в стране.

Об этом сообщил депутат оппозиционной партии "Ата-Мекен" Каныбек Иманалиев в комментарии российскому агентству "РИА Новости".

"Часть депутатов подписали импичмент. Там очень сложная процедура, но можно сказать, что она запущена", - заявил он.

Как пишут местные СМИ, киргизский парламент долго не мог собрать кворум для начала заседания. Также была информация, что часть депутатов отказывается согласовывать начало импичмента Жээнбекову.

Напомним, на этой неделе в Киргизии вспыхнули массовые акции протеста из-за результатов парламентских выборов. По официальным результатам, на выборах победила правящая партия. На фоне протестов ЦИК Киргизии признал результаты голосования недействительными и собирается объявить новые выборы.

В Киргизии создали второй координационный совет оппозиции, который выступает против кандидатуры нового премьер-министра, выдвинутой парламентом страны.

Источник

импичмент, Киргизия
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