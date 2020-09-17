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Митрополит Антоний рассказал, что для православных символизирует Крест

17.09.2020 / 17:42
Митрополит Антоний рассказал, что для православных символизирует Крест
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Крест является символом спасения для христиан, а также символизирует защиту и оружие от темных сил

Крест — символ Нового Завета между человеком и Богом. Как в Ветхом Завете радуга являлась символом завета между Творцом и творением, так в новом таким заветом стал крест.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) «ФОМА в Украине».

«Крест — это, вероятно, самый противоречивый символ, несущий абсолютно противоположные смыслы: смерти и вечной жизни. Он положен в основу христианского мировоззрения как символ смирения перед волей Создателя. Без этого главного постулата христианства не существует», - отметил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что Крест является символом спасения для христиан, а также символизирует защиту и оружие от темных сил.

«Каждому определен свой крест. Он не тяжелый и не легкий, он именно таков, который нужен конкретному человеку. По силам и на пользу. Нельзя обрести мир и счастье, не неся свой крест. И в этом парадокс духовной жизни», - объяснил владыка.

Управделами УПЦ напомнил, что «сам по себе крест никакой силы не имеет, он имеет силу как олицетворение Христа, победившего смерть. И взывание к Кресту Господню — это взывание к Богу о помощи и защите».

 «Будем же едиными устами просить Его: спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство», - заключил владыка.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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