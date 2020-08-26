Войти | Зарегистрироваться
18:31

среда,
26 августа
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ рассказали, в чем отличие настоящего христианства от других верований

26.08.2020 / 17:43
В УПЦ рассказали, в чем отличие настоящего христианства от других верований
Архимандрит Маркелл Источник: Центр информации УПЦ
Он привел примеры того, что поможет научиться прощать

Способность любить и прощать– это как раз та лакмусовая бумажка, с помощью которой можно отличить подлинное христианство от его подделки или язычества.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал  духовник Киевских духовных школ  архимандрит Маркелл (Павук) в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Мы живём во время так называемой глобализации, когда становятся условными границы между разными странами и народами, стремительно стираются грани между добром и злом, грехом и добродетелью. Из-за многоголосия в СМИ человеку все труднее разобраться, кто говорит правду, а кто ложь. Сейчас уже доходит даже до того, что на улице бывает непросто определить, кто перед тобой – мужчина или женщина. Также неискушенному человеку очень сложно увидеть разницу между множеством христианских верований, христианством и язычеством. И по образу жизни (разве что по внешнему виду и религиозным атрибутам) мудрено отличить христианина от язычника. Ибо и в самом христианстве встречаются неправильные представления о Христе. Ныне, например, многие представляют себе Христа как какого-то революционера или сказочного героя, который постоянно воюет со всякой несправедливостью», - объяснил духовник КДАиС.

Он напомнил, что «каждый воскресный день Церковь для назидания предлагает Евангелие, где ясно определяются границы между правдой и ложью, добром и злом».

На примере Евангельской притчи о заимодавце, которая призывает прощать ближних, Господь дает понять, что пока мы можем прощать, ещё есть надежда на спасение.

«Об этом говорит Сам Господь: «Прощайте, и прощены будете» (Лк. 6:37). Если эта способность теряется, то если даже мы ведём безукоризненную с точки зрения нравственности жизнь и несем великие подвиги молитвы и поста, это не имеет никакой цены», - подчеркнул архимандрит Маркелл.

Он объяснил, что способность и неспособность к прощению – это как раз та лакмусовая бумажка, с помощью которой можно отличить подлинное христианство от его подделки или язычества.

«Если прислушаться, о чем сейчас говорят между собой люди или что произносят политики, это какой-то постоянный грязный поток то малых, то больших обид, которые пытаются разрешить в судах, на протестных акциях, при помощи революций и войн, и почти никто и никогда не говорит о прощении. Это ныне считается ниже человеческого достоинства. И хотя многие знают и каждый день читают молитву «Отче наш», где есть слова: «Остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим» – но мало кто стремится применить их в своей жизни», - сказал духовник Киевских духовных школ.

Он привел примеры того, что поможет научиться прощать.

«Для этого нужно научиться любить, а это невозможно без помощи благодати Божией. Также важно постараться все в жизни делать так, чтобы из этого получать пользу. Но, как объясняет преподобный Серафим Саровский, нужно стремиться получать пользу не материальную, а духовную. Толк может быть не только от традиционных молитв, постов, исповедей, причастия, но от каждого нашего жизненного шага», - отметил архимандрит Маркелл.

 Например, бескорыстно помочь близким, хорошо сделать свою работу, не осуждать окружающих, поскольку «как говорит Господь, «нет больше той любви, если кто душу положит за друзей своих» (Ин. 15:13).

Духовник КДАиС напомнил, что «не количеством добродетелей, а умением по-настоящему любить и прощать отличается подлинное христианство».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.