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Разделение должности председателя КГГА и главы горсовета лишит киевлян права на самоуправление – Дубинский

03.08.2020 / 08:15
Народный депутат выступает категорически против разделения должностей главы КГГА и мэра столицы

Разделение должности главы киевской горгосадминистрации и мэра лишит киевлян права на самоуправление.

Как передает УНИАН, такое мнение в эфире телеканала «Наш» высказал народный депутат Александр Дубинский.

«Я категорически против разделения должности главы КГГА и мэра столицы, потому что киевляне имеют право на самоуправление. Подобная ситуация была при Януковиче, когда был мэр Черновецкий, а фактически Киевом управлял глава КГГА Попов. Причем его не поддерживали горожане, ведь у нас не любят назначенцев. И если история повторится, то назначенный глава горгосадминистрации будет в оппозиции ко всем в Киевсовете», - считает нардеп.

мэр, Киев, КГГА, Дубинский
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