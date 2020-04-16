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В Великий Четверг верующие могут молиться дома

16.04.2020 / 13:19
В Великий Четверг верующие могут молиться дома
Фото из открытых источников Источник: Patriarchia.ru
Вечером в храмах читаются 12 страстных Евангелий

В сети доступны тексты богослужений Великого Четверга, адаптированные для молитвы дома.

Публикацию текстов уставных богослужений, адаптированных для совершения дома мирянами в условиях карантина продолжает Patriarchia.ru.

В Великий Четверг Страстной седмицы, 16 апреля, для домашнего (келейного) чтения доступны: последование утрени, последование часов и изобразительных, последование вечерни, последование малого повечерия с трипеснцем, уставные чтения

В Великий Четверг Церковь вспоминает четыре важнейшие евангельские события, произошедшие в этот день: Тайную вечерю, на которой Господь установил новозаветное таинство Святого Причащения (Евхаристии), умовение Спасителем ног ученикам Своим в знак глубочайшего смирения и любви к ним, молитву в Гефсиманском саду, предательство Иуды.

Вечером в храмах читаются 12 страстных Евангелий.

Источник: Inpress.ua
великий четверг
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