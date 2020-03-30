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В столице община Кафедрального собора УПЦ шьет маски и раздает средства защиты прихожанам

30.03.2020 / 12:53
В столице община Кафедрального собора УПЦ шьет маски и раздает средства защиты прихожанам
Киев Источник: Центр информации УПЦ
В Киеве община Кафедрального собора УПЦ шьет маски

В Киеве община Кафедрального собора Украинской Православной Церкви шьет маски и готовит дезинфицирующие растворы, которые раздают прихожанам.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт собора, 28 марта в Андрее-Владимирском храме строящегося Кафедрального собора УПЦ отметили родительскую субботу. После службы всем прихожанам церковнослужители раздали антисептики и маски, которые сделаны усилиями общины.

«Чтобы помочь людям сохранить здоровье в период эпидемии коронавируса в общине Кафедрального собора взялись за пошив медицинских масок, а также изготовление антисептиков по соответствующим технологиям. Для этого ранее были приобретены ткани и химические средства. Матушка одного из клириков собора на дому организовала пошивочную мастерскую и шьет медицинские защитные маски многоразового использования. Сотрудницы Кафедрального собора также взялись за пошив масок. Материал для изделий закупается за счет средств религиозной общины», - рассказали в Кафедральном соборе.

Во время службы в Андрее-Владимирском храме соблюдаются все санитарно-гигиенические меры профилактики. Кроме того, на сайте Кафедрального собора активирована функция онлайн-трансляций богослужений.

Источник: Inpress.ua
маски, упц мп, УПЦ
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