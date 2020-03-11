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Кабмин назначил временного министра экономики

11.03.2020 / 14:16
10 марта Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Министерства развития экономики первого замминистра развития экономики Павла Кухту.

Об этом свидетельствует пост Кухты в Facebook

Прямая речь: "Сегодня по решению правительства на меня было возложено временное исполнение обязанностей Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины".

По словам Кухты, для его команды важно, чтобы изменения и реформы, которые удалось запустить за 6 месяцев работы (рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), "не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины".

Временно и.о. министра также пообещал приложить "максимум усилий для того, чтобы процесс смены правительства никоим образом не сказался на слаженности и качестве работы Министерства и прошел незаметно для наших граждан, а все наработки были переданы преемникам".

Предыстория: 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления и проголосовала отставку его правительства.

В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вицепремьера Дениса Шмыгаля и за новый состав правительства.

Но еще 4 должности министров оставались вакантными.

С января 2018 года Шмыгаль был директором Бурштынской ТЭС (Обособленное подразделение "Бурштынская тепловая электрическая станция" акционерного общества "ДТЭК Западэнерго"), принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.

Источник 

Кабмин, Кухта, министр экономики
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