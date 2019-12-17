Верховный Суд запретил вносить изменения в названия религиозных организаций УПЦ

Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкультуры о переименовании УПЦ.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на reyestr.court.gov.ua, верховный суд согласился с позицией двух предыдущих судов, которые уже удовлетворили заявление УПЦ о запрете Министерству юстиции, Министерству культуры и их структурным подразделениям, государственным регистраторам, государственным и частным нотариусам осуществлять любые регистрационные действия, отмену регистрационных действий и записей относительно 267 религиозных организаций.

В частности, запрет на изменения регистрации распространяется на религиозные организации и общины, епархии, монастыри, духовные семинарии, училища и академии, подшефные Киевской Митрополии УПЦ.

«Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия внесения сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу. Поскольку непринятие таких мер может существенно осложнить или вообще сделать невозможным исполнение решения суда, в случае удовлетворения исковых требований, и усложнить эффективную защиту и восстановление прав и интересов истца, для защиты которых он обратился в суд», - говорится в постановлении Верховного суда.