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Верховный Суд запретил вносить изменения в названия религиозных организаций УПЦ

17.12.2019 / 09:50
Верховный Суд запретил вносить изменения в названия религиозных организаций УПЦ
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
В частности, запрет на изменения регистрации распространяется на религиозные организации и общины, епархии, монастыри, духовные семинарии, училища и академии, подшефные Киевской Митрополии УПЦ

Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкультуры о переименовании УПЦ.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на reyestr.court.gov.ua, верховный суд согласился с позицией двух предыдущих судов, которые уже удовлетворили заявление УПЦ о запрете Министерству юстиции, Министерству культуры и их структурным подразделениям, государственным регистраторам, государственным и частным нотариусам осуществлять любые регистрационные действия, отмену регистрационных действий и записей относительно 267 религиозных организаций.

В частности, запрет на изменения регистрации распространяется на религиозные организации и общины, епархии, монастыри, духовные семинарии, училища и академии, подшефные Киевской Митрополии УПЦ.

«Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия внесения сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу. Поскольку непринятие таких мер может существенно осложнить или вообще сделать невозможным исполнение решения суда, в случае удовлетворения исковых требований, и усложнить эффективную защиту и восстановление прав и интересов истца, для защиты которых он обратился в суд», - говорится в постановлении Верховного суда.

Источник: Inpress.ua
Верховный суд, УПЦ
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