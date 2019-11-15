Рябошапка заявляет, что уволит прокурора, который вел дело Burisma

Об этом руководитель ГПУ сказал в интервью проекту Радио Свобода и "Голоса Америки" «Настоящее время».

«Этого прокурора знает весь мир теперь. Это Константин Кулик ... Он не пришел на тестирование, закон нам не оставляет иного пути, чем попрощаться с Константином Геннадьевичем», - сказал Рябошапка.

В то же время он отметил, что американские прокуроры не обращались в Генеральную прокуратуру Украины за содействием в производстве по Burisma.

«В связи с этим производством - нет», - сказал Рябошапка, добавив, что «у нас прекрасное сотрудничество с дипломатическим учреждением, с правоохранительными органами американской стороны».

Он также заверил, что давления на него в связи с этим делом никто не оказывает. "Я абсолютно понимаю, что мне надо делать, и какого-то давления ни от нашего Президента, ни от иностранных политических лиц я не чувствую. В принципе, я здесь волен делать то, что я считаю правильным, то, что соответствует закону, а не то , чего хочет кто-то со стороны ", - заявил генпрокурор.

Как сообщалось, 21 сентября бывший вице-президент США Джо Байден, потенциальный кандидат Демократической партии США на выборах президента 2020 года, призвал расследовать информацию о том, что Трамп в телефонном разговоре мог оказывать давление на Президента Украины Владимира Зеленского, призывая начать расследование против Байдена и его сына Хантера, который был членом совета директоров компании Burisma.

Палата представителей Конгресса США 24 сентября инициировала формальное расследование действий президента Трампа, итогом которого может стать решение о его импичменте - отстранении от должности.

25 сентября Белый дом обнародовал недословное изложение июльского общения Дональда Трампа и Владимира Зеленского по телефону. Американский лидер сказал украинскому коллеге, что есть «очень много разговоров» в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

По словам Трампа, Байден-старший остановил расследование против украинской энергетической компании Burisma. Зеленский сказал, что знаком с ситуацией и заверил, что новый генпрокурор с ней "разберется".

Позже Зеленский объяснил, что Украина не имеет обязательств расследовать или не расследовать дело, которое касается сына Байдена.

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